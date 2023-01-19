Подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не выпустили из-под стражи

Николай Осипенко второй раз за последние менее чем десять лет находится под подозрением в связи с коррупционной историей, имевшей место в городской управе Кохтла-Ярве, которая касается содержания и ремонта городских улиц. В первый раз он избежал суда.

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