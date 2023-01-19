Присяжный адвокат, защитник подозреваемого в коррупции бизнесмена из Ида-Вирумаа Николая Осипенко Юри Леппик не сумел добиться замены меры пресечения своему клиенту.
Подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не выпустили из-под стражи
Подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не выпустили из-под стражи
В своем ходатайстве в суд Леппик просил заменить назначенную Осипенко меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение, пишет ERR.
30 ноября ходатайство адвоката отклонил Вируский уездный, а 16 декабря – Тартуский окружной суд. Отказ официально вступил в силу 18 января, когда жалобу адвоката не принял в производство Государственный суд.
Николай Осипенко находится под стражей с 3 ноября. Всего в деле о коррупции фигурируют 17 подозреваемых.