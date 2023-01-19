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Подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не выпустили из-под стражи

rus.postimees.ee
Подозреваемого в коррупции Николая Осипенко не выпустили из-под стражи
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Николай Осипенко второй раз за последние менее чем десять лет находится под подозрением в связи с коррупционной историей, имевшей место в городской управе Кохтла-Ярве, которая касается содержания и ремонта городских улиц. В первый раз он избежал суда.
Николай Осипенко второй раз за последние менее чем десять лет находится под подозрением в связи с коррупционной историей, имевшей место в городской управе Кохтла-Ярве, которая касается содержания и ремонта городских улиц. В первый раз он избежал суда. Фото: Kuvatõmmis

Присяжный адвокат, защитник подозреваемого в коррупции бизнесмена из Ида-Вирумаа Николая Осипенко Юри Леппик не сумел добиться замены меры пресечения своему клиенту.

В своем ходатайстве в суд Леппик просил заменить назначенную Осипенко меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение, пишет ERR.

30 ноября ходатайство адвоката отклонил Вируский уездный, а 16 декабря – Тартуский окружной суд. Отказ официально вступил в силу 18 января, когда жалобу адвоката не принял в производство Государственный суд.

Николай Осипенко находится под стражей с 3 ноября. Всего в деле о коррупции фигурируют 17 подозреваемых.

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