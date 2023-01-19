Заболевших могут освободить от социального налога. Такое решение обсуждают в Министерстве финансов

В министерстве согласились, что недостаточно внести изменения в Закон о социальном налоге, необходимо также скорректировать законы, регулирующие выплату пособий по болезни.

«Установление дополнительной налоговой льготы только для пособий по болезни для беременных не может быть правомерным. Чтобы обеспечить равное обращение, следует рассмотреть вопрос о распространении налоговых льгот на других сотрудников, находящихся в аналогичной ситуации», - заявила министр финансов Аннели Аккерманн.

Речь идет о работниках, чье выплачиваемое Больничной кассой пособие по временной нетрудоспособности составляет менее 100% дохода, полученного за предыдущий год и облагаемого социальным налогом. Например, это касается работника, ухаживающего за ребенком до 12 лет.