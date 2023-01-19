В Таллинне увеличат пособия для частных детских садов и не только

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, частные детские сады играют важную роль в обогащении образовательного ландшафта и предоставлении семьям дополнительных возможностей.

«Мы обсудили с представителями частных детских садов их положение в условиях нынешней высокой инфляции и решили увеличить размер субсидии с 200 до 264 евро на ребенка в месяц. На эти цели в городском бюджете предусмотрено чуть более 1,9 млн евро, что позволит приблизительно 745 детям получать дошкольное образование в частных детских садах, - сказал Белобровцев. - Безусловно, рост цен затрагивает и семьи, пользующиеся услугами центров по присмотру за детьми. Для компенсации этих расходов предусмотрено до 264 евро на ребенка в месяц - на это в бюджете заложено почти 2,25 млн евро».

Город поддерживает частные детские сады по тому же принципу, что и муниципальные, таким же образом определена ставка компенсации услуг по присмотру за детьми. В текущем году расчетная стоимость места в детском саду составляет 3168 евро в год, или 264 евро в месяц.