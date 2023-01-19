19 января в концертном зале «Эстония» состоится премьера «Макбета» в постановке Эне-Лийз Семпер, Тийта Оясоо и Олари Эльтса, подготовленная Эстонским театром драмы, ERSO и Eesti Kontsert.
Премьера ⟩ «Макбет» превращен в музыкальный перформанс
В постановке задействован блистательный актерский ансамбль и Эстонский национальный симфонический оркестр. «Проклятая» шотландская пьеса Шекспира усилена уникальным музыкальным языком композитора Лепо Сумера. Режиссеры, художники-постановщики и авторы видео-оформления спектакля – Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо, дирижер и музыкальный руководитель – Олари Эльтс, художник по свету – Юсси Русканен (Финляндия).
Трагедия Шекспира «Макбет» – это история властолюбца, устроившего кровавую свадьбу; одно убийство порождает множество других, и однажды замаранные кровью руки уже никогда не отмыть. Несмотря на то, что постановка Семпер-Оясоо-Эльтса основана на оригинальном материале, режиссер Эне-Лийз Семпер признает, что в итоге вышла не классическая, а многослойная структура повествования, где важны текст, музыка, ритм, цвет, образы.
В спектакле использована потрясающая музыка Лепо Сумера. «Я думаю, что Сумера особенно актуален в сегодняшнем контексте. В его музыке присутствует какая-то тревога, боль, человеческая ранимость», – отмечает Семпер. Режиссер Тийт Оясоо добавляет, что эта музыка задает тональность и контекст пьесы: «Его музыка не декоративна, она не просто диктует атмосферу на сцене, но порой значит нечто большее».
Музыкальный руководитель проекта, дирижер Олари Эльтс считает, что Сумера – по-настоящему театральный композитор в эстонской музыке. «Все его симфоническое творчество можно рассматривать как театральную музыку, причем не в привычном или инструментально-театральном смысле, а скорее на метауровне, где жанр отображен во многих музыкальных параметрах, и где образы имеют огромное значение», – говорит Эльтс.
Вдохновленные этой музыкой режиссеры заказали оригинальные тексты для персонажей ведьм из «Макбета» у Хассо Крулла. «Музыка Сумера настолько многослойна и в то же время далека от англо-американизма, что на этом фоне британские ведьмы выглядели бы шутами в карнавальных костюмах. При создании новых текстов Хассо погрузился в старые тексты заклятий; он знал, где их искать», – уточнила Семпер.
Помимо музыки Лепо Сумера, в постановке представлено сочинение композитора Джея Шварца Music for Orchestra I (2005) для струнного оркестра.
В проекте «Макбет» задействованы Эстонский национальный симфонический оркестр и актеры Прийт Выйгемаст, Майт Мальмстен, Тамбет Туйск, Герт Раудсеп, Яак Принтс, Урсель Тильк, Расмус Кальюярв, Кайе Михкельсон, Хелена Лотман; Ханна Яановиц, Трийн Бригитта Хейдов, Эльсс Райдметс, Оливер-Маркус Рейманн, Роби Варул, Тобиас Кальюярв и Роберт Арон Лотман.
Постановка является совместным проектом Эстонского театра драмы, Национального симфонического оркестра и Eesti Kontsert. Премьера «Макбета» состоится в концертном зале «Эстония» 19 января 2023 года, спектакль будет показан 12 раз в январе и марте.