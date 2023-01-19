Премьера ⟩ «Макбет» превращен в музыкальный перформанс

В постановке задействован блистательный актерский ансамбль и Эстонский национальный симфонический оркестр. «Проклятая» шотландская пьеса Шекспира усилена уникальным музыкальным языком композитора Лепо Сумера. Режиссеры, художники-постановщики и авторы видео-оформления спектакля – Эне-Лийз Семпер и Тийт Оясоо, дирижер и музыкальный руководитель – Олари Эльтс, художник по свету – Юсси Русканен (Финляндия).

Трагедия Шекспира «Макбет» – это история властолюбца, устроившего кровавую свадьбу; одно убийство порождает множество других, и однажды замаранные кровью руки уже никогда не отмыть. Несмотря на то, что постановка Семпер-Оясоо-Эльтса основана на оригинальном материале, режиссер Эне-Лийз Семпер признает, что в итоге вышла не классическая, а многослойная структура повествования, где важны текст, музыка, ритм, цвет, образы.

В спектакле использована потрясающая музыка Лепо Сумера. «Я думаю, что Сумера особенно актуален в сегодняшнем контексте. В его музыке присутствует какая-то тревога, боль, человеческая ранимость», – отмечает Семпер. Режиссер Тийт Оясоо добавляет, что эта музыка задает тональность и контекст пьесы: «Его музыка не декоративна, она не просто диктует атмосферу на сцене, но порой значит нечто большее».