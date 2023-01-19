Полиция в прошлом году отстранила от вождения 6586 нетрезвых автоводителей, и это на 9,7 процента выше показателя 2021 года.
Печальная статистика: более шести тысяч водителей сочли нормальным сесть за руль пьяными
Печальная статистика: более шести тысяч водителей сочли нормальным сесть за руль пьяными
По данным Центра надзора над движением транспорта Департамента полиции и погранохраны, 74 процента автоводителей употребили перед тем как сесть за руль такое количество алкоголя, что могли бы и сами понять, что в таком состоянии управлять транспортным средством нельзя.
Полиция отстранила от движения больше всего водителей в июне и меньше всего в феврале. Наибольшее количество нарушений совершалось в пятницу, субботу и воскресенье, меньше всего во вторник. В среднем в полицию по поводу возможно пьяных водителей поступало почти 30 звонков в день.
В прошлом году употребившие алкоголь водители стали причиной 528 дорожно-транспортных происшествий, в которых 143 человека получили ранения, а семь погибли.
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