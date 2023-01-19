Из-за гола Месси будут менять правила игры

Таким образом, на поле одновременно оказалось 13 игроков, что запрещено правилами. Исходя из действующих правил, гол следовало бы отменить, но рефери не пошли на такой шаг, особенно учитывая то обстоятельство, что игроки никак не способствовали изменению хода матча.

Но из-за этого прецедента Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) планирует изменить правила. Согласно замыслу, в подобных ситуациях взятие ворот придется отменять, только если выбежавший на поле на самом деле каким-то образом повлиял на происходившее на нем: вмешался в игру, ударил по мячу, помешал игрокам и т.п. Скорее всего, новый текст появится уже перед сезоном-2023/24.