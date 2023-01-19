Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палата парламента и местные представительные органы. Одновременно своим указом в четверг, 19 января, он назначил досрочные выборы в мажилис на 19 марта и сообщил, что выборы в маслихаты всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией.

Досрочные выборы в связи с конституционной реформой

«Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти», - отмечается в опубликованном на официальном сайте казахстанского президента заявлении.

В документе также указывается, что 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут также по смешанной избирательной системе, но в соотношении 50 на 50. Выборы в маслихаты районов и городов областного значения будут проводиться по системе одномандатных округов. Кроме того, значительно упрощена процедура регистрации политических партий.

Такая модель «позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти» и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества, заявила пресс-служба Токаева.

Протесты в Казахстане и конституционная реформа