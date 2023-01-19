Топовые гонщики «Формулы 1» зарабатывают деньги не только с помощью основной зарплаты. Так, они получают премии и бонусы, спонсорские контракты, призовые за выигранные гонки и завоеванные титулы.
Портал: ас F1 зарабатывает не менее 139 000 евро в день
Портал: ас F1 зарабатывает не менее 139 000 евро в день
Самая высокая основная зарплата, по данным СМИ, у двукратного действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена - он зарабатывает 51 миллион евро в год, или чуть более 139 000 евро в день. Следом за голландцем идет лидер «Феррари» Шарль Леклер, зарплата которого составляет 33,3 миллиона евро.
Зарплата Ландо Норриса (Макларен) составляет 18,5 млн евро.
По данным портала RacingNews, даже самые «бедные» гонщики Ф1 зарабатывают семизначную сумму в долларах США в качестве своей базовой зарплаты: и Юки Цунода, и Логан Сарджент зарабатывают по миллиону долларов, или около 926 000 евро.
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