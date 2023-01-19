Портал: ас F1 зарабатывает не менее 139 000 евро в день

Самая высокая основная зарплата, по данным СМИ, у двукратного действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена - он зарабатывает 51 миллион евро в год, или чуть более 139 000 евро в день. Следом за голландцем идет лидер «Феррари» Шарль Леклер, зарплата которого составляет 33,3 миллиона евро.