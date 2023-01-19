Премьер-министр Кая Каллас заявила в четверг на пресс-конференции правительства, что препятствий для выхода Elektrilevi из концерна Eesti Energia нет. Однако министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, ознакомившись с анализом, пришел к выводу, что в данный момент разделение проводить не следует.
В правительстве нет единого мнения относительно разделения Elektrilevi и Eesti Energia
В четверг министр финансов Аннели Аккерманн представила членам правительства подготовленный KPMG Baltics технико-экономический анализ отделения распределительной сети от Eesti Energia и подключения ее к основной сети. Помимо разделения, анализ также касается исключения риска конфликта интересов.
Аккерманн сказала на пресс-конференции, что не было подтверждено, что Eesti Energia каким-то образом манипулировала расходами или использовала свое положение, поскольку у них есть клиентская база эстонских потребителей электроэнергии. «Мы не можем сказать, что есть конфликт интересов, но этот риск витает в воздухе при такой тесной связи, и разделение Elektrilevi устранит этот риск», – пояснила министр финансов.
Нет решения о разделении
За последние годы Elektrilevi инвестировала в сети 100 миллионов евро, и, по словам Аккерманн, количество сбоев сократилось почти в три раза, но все же необходимо повысить надежность обеспечения, и одним из способов решения этой проблемы является отделение Elektrilevi.
Одна из проблем заключается в том, что, если бы компании были разделены, операционные расходы обеих компаний увеличились бы. «С финансовой стороны, опять же, может возникнуть вопрос о финансовых возможностях концерна Eesti Energia», – заявила министр, уточнив, что именно в той части концерна, которая занята сланцевой энергетикой, могут возникнуть трудности с обслуживанием и рефинансированием кредитов.
Разделение Elektrilevi еще не было включено в ожидания собственников Eesti Energia, потому что сама компания Eesti Energia должна подготовить решение для правительства – точно так же, как это было недавно с поручением создания проектной компании путем разделения Eesti Energia для развития ветровой электростанции в Рижском заливе.
Аккерманн сказала, что надеется подготовить это руководство для следующего правительства и нового главы Eesti Energia, который приступит к работе 1 апреля.
Рейнсалу указал на опасности
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, на основании Закона о государственном имуществе для разделения государственных компаний должно быть разрешение правительства. По его словам, анализ, сделанный KPMG, также указал на увеличение постоянных расходов, в том числе повышение сетевых тарифов, снижение скорости реагирования на проблемы с надежностью поставок, и проблему рефинансирования долговых обязательств, как риски при разделении.
«Прямо сейчас, в разгар кризиса, моя оценка этого анализа заключается в том, что исходя из него у меня не возникает уверенности в том, что это разделение – так называемое кабинетное решение, принятое предыдущим или предшествующим ему правительством, – было уместным, а на самом деле анализ скорее придает убежденности в том, что мы не должны браться за это», – сказал министр.
По словам Рейнсалу, ожидания владельцев концерна Eesti Energia должны быть дополнены конкретным требованием в отношении безопасности электроснабжения.
В ответ Рейнсалу Каллас сказала, что, согласно анализу, плата за сеть в долгосрочной перспективе действительно снизится, хотя в краткосрочной перспективе она может увеличиться на один процент.