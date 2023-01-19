В правительстве нет единого мнения относительно разделения Elektrilevi и Eesti Energia

В четверг министр финансов Аннели Аккерманн представила членам правительства подготовленный KPMG Baltics технико-экономический анализ отделения распределительной сети от Eesti Energia и подключения ее к основной сети. Помимо разделения, анализ также касается исключения риска конфликта интересов.

Аккерманн сказала на пресс-конференции, что не было подтверждено, что Eesti Energia каким-то образом манипулировала расходами или использовала свое положение, поскольку у них есть клиентская база эстонских потребителей электроэнергии. «Мы не можем сказать, что есть конфликт интересов, но этот риск витает в воздухе при такой тесной связи, и разделение Elektrilevi устранит этот риск», – пояснила министр финансов.

Нет решения о разделении

За последние годы Elektrilevi инвестировала в сети 100 миллионов евро, и, по словам Аккерманн, количество сбоев сократилось почти в три раза, но все же необходимо повысить надежность обеспечения, и одним из способов решения этой проблемы является отделение Elektrilevi.

Одна из проблем заключается в том, что, если бы компании были разделены, операционные расходы обеих компаний увеличились бы. «С финансовой стороны, опять же, может возникнуть вопрос о финансовых возможностях концерна Eesti Energia», – заявила министр, уточнив, что именно в той части концерна, которая занята сланцевой энергетикой, могут возникнуть трудности с обслуживанием и рефинансированием кредитов.