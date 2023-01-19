В центре Таллинна снегоуборочная машина сбила восьмилетнего ребенка

В 13:37 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на тротуаре бульвара Эстония в центре города, где при движении задним ходом снегоуборочная машина наехала на восьмилетнего ребенка, об этом Postimees сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова.

«К счастью, ребенок серьезно не пострадал, к настоящему времени его уже отпустили домой, где продолжится лечение, - добавила она. - Тем не менее, исходя из известной нам информации, можно сделать вывод, что это была удачная случайность. Инцидент мог закончиться гораздо трагичнее».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что произошедший инцидент является недопустимым, такие ситуации не должны повторяться.

«Это крайне печальный случай, и я от всей души надеюсь, что со здоровьем ребенка все в порядке. Службы-партнеры города Таллинна ежедневно задействуют в уборке улиц около двухсот человек, и все они должны выполнять свою работу внимательно, ставя на первое место безопасность пешеходов. Сложные погодные условия не являются оправданием, случайный наезд на пешехода - это не то, с чем мы можем мириться», - сказал Свет.

Он также подчеркнул, что водителям техники, совершившим наезды на пешеходов, не будет места на улицах Таллинна.