Сегодня, 19 января, перед Таллиннским английским колледжем в центре Таллинна снегоуборочная машина наехала задним ходом на восьмилетнего ребенка, которого доставили в больницу.
В центре Таллинна снегоуборочная машина сбила восьмилетнего ребенка
В 13:37 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на тротуаре бульвара Эстония в центре города, где при движении задним ходом снегоуборочная машина наехала на восьмилетнего ребенка, об этом Postimees сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова.
«К счастью, ребенок серьезно не пострадал, к настоящему времени его уже отпустили домой, где продолжится лечение, - добавила она. - Тем не менее, исходя из известной нам информации, можно сделать вывод, что это была удачная случайность. Инцидент мог закончиться гораздо трагичнее».
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что произошедший инцидент является недопустимым, такие ситуации не должны повторяться.
«Это крайне печальный случай, и я от всей души надеюсь, что со здоровьем ребенка все в порядке. Службы-партнеры города Таллинна ежедневно задействуют в уборке улиц около двухсот человек, и все они должны выполнять свою работу внимательно, ставя на первое место безопасность пешеходов. Сложные погодные условия не являются оправданием, случайный наезд на пешехода - это не то, с чем мы можем мириться», - сказал Свет.
Он также подчеркнул, что водителям техники, совершившим наезды на пешеходов, не будет места на улицах Таллинна.
«Мы еще раз призываем всех партнеров по обслуживанию улиц города Таллинна быть особенно внимательными и осторожными при расчистке тротуаров, особенно вблизи учебных заведений, - продолжил Свет. - С этой целью в сотрудничестве с предприятиями по обслуживанию улиц мы организуем для водителей техники специальное обучение, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем».