Как перестать бояться перехода на эстонский язык обучения и начать жить: отвечают эксперты

Что беспокоит в нынешней модели? То, что русских детей все равно планируется обучать отдельно. Русские школы закрывать не будут, но на их базе будут создаваться школы с эстонским языком обучения. Русские дети останутся в своей среде и не будут смешиваться со сверстниками. «Но мне кажется, – считает Ольга Сайковская, – что интеграции по-настоящему поможет пребывание всех детей в одном детском саду, потом в одной школе. Вне зависимости от национальной принадлежности и менталитета дети должны расти вместе. Пусть они живут общей жизнью. А родители уже могут позаботиться о том, чтобы дети сохранили родной язык и признаки идентичности».