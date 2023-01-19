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Как перестать бояться перехода на эстонский язык обучения и начать жить: отвечают эксперты

Ян Левченко
, журналист
Как перестать бояться перехода на эстонский язык обучения и начать жить: отвечают эксперты
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Фото: Peeter Langovits

План перехода школ Эстонии на эстонский язык был окончательно принят в декабре 2022 года. Позади возражения, дискуссии, возгласы «давно пора» и «даже не думай». Но сомнения и страхи остались. Rus.Postimees выяснил у экспертов в сфере образования, как сделать, чтобы языковой переход помогал реальной интеграции.

Что беспокоит в нынешней модели? То, что русских детей все равно планируется обучать отдельно. Русские школы закрывать не будут, но на их базе будут создаваться школы с эстонским языком обучения. Русские дети останутся в своей среде и не будут смешиваться со сверстниками. «Но мне кажется, – считает Ольга Сайковская, – что интеграции по-настоящему поможет пребывание всех детей в одном детском саду, потом в одной школе. Вне зависимости от национальной принадлежности и менталитета дети должны расти вместе. Пусть они живут общей жизнью. А родители уже могут позаботиться о том, чтобы дети сохранили родной язык и признаки идентичности».

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