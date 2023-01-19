План перехода школ Эстонии на эстонский язык был окончательно принят в декабре 2022 года. Позади возражения, дискуссии, возгласы «давно пора» и «даже не думай». Но сомнения и страхи остались. Rus.Postimees выяснил у экспертов в сфере образования, как сделать, чтобы языковой переход помогал реальной интеграции.
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Как перестать бояться перехода на эстонский язык обучения и начать жить: отвечают эксперты
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