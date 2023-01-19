НЕПЛОХО ⟩ В число банкиров, заработавших больше миллиона, попал один эстонец

По данным Европейского банковского управления, количество людей, получающих такой большой доход, увеличилось на 41,5 процента по сравнению с предыдущим годом, в общей сложности их насчитывалось 1957 человек. Это самое большое количество людей, зарабатывающих более миллиона евро, начиная с 2010 года, когда начали собирать такую ​​статистику.

В качестве причин рекордного количества надзор за банковской отраслью называет хорошие результаты в секторе инвестиционно-банковских и брокерских услуг, перенос деятельности из Великобритании и общее повышение заработной платы.

Львиная доля, 70 процентов прироста, пришлась на Италию, Францию ​​и Испанию. При этом годовой прирост в самой Италии составил 88 процентов. Если в 2020 году там было 197 банкиров, заработавших не менее миллиона, то на следующий год их стало уже 351. Прирост в Италии составил 29 процентов от роста по всему Евросоюзу.

Больше всего высокооплачиваемых банкиров было в Германии – 589 человек зарабатывали более миллиона евро, и они составляли 30 процентов от общего числа высокооплачиваемых банкиров. За ней последовали Франция (351) и Италия (371).