Песни утешения в мрачные времена. Группа KATATONIA презентует новый альбом на Rus.Postimees

We sing to the night

Abolishing the promise

Our constellation is so far from reach

(I touched your ember with a little bit of my wing)

I'm fading from your sky

The shutdown is complete

You turned away despite my loving...



Мы поем в ночь

Отменяя обещания

Наше созвездие так далеко от досягаемости

(Я коснулся твоего уголька своим крылом)

Я исчезаю с твоего неба

Обрушение состоялось

Ты отвернулась, несмотря на мою любовь...





Единственный концерт KATATONIA в странах Балтии в рамках нового тура пройдет 22 января в Таллинне, в концертном зале Helitehas . Вместе со шведами в этот вечер на сцене появятся исландские рокеры Solstafir