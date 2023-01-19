20 января выходит двенадцатый альбом шведской легенды лирического металла KATATONIA - Sky Void Of Stars. Лидер группы Юнас Ренксе в эксклюзивном интервью Rus.Postimees выразил надежду, что их новые песни станут утешением в эти мрачные времена безумной войны.
Песни утешения в мрачные времена. Группа KATATONIA презентует новый альбом на Rus.Postimees
Группа KATATONIA будоражит умы ценителей тяжелой скандинавской музыки, с ее неизменной привязкой к балтийским ветрам и дождям, вот уже больше тридцати лет. 20 января 2023 года вышел новый альбом музыкантов Sky Void Of Stars, который уже собрал наивысшие оценки в профильных музыкальных изданиях.
Альбом доступен на всех стриминговых платформах и на официальном сайте музыкантов.
Rus.Postimees поговорил с лидером группы Юнасом Ренксе о новых песнях, символах и знаках, спрятанных в пластинке, которую украшает изображение покинутого мегаполиса - города, где между небоскребов кружат столь любимые KATATONIA черные птицы.
«Наш 12-й альбом Sky Void of Stars - это динамичное путешествие сквозь яркую тьму. Родившийся из тоски по утраченному и ненайденному, по самой периферии недосягаемого, но составленный и сконденсированный в человеческую форму и представленный в виде звуков и слов, соответствующих KATATONIA. Здесь нет звезд, только сильный дождь», - написали музыканты, представляя новый альбом.
Автор всех текстов KATATONIA Юнас Ренксе рассказал Rus.Postimees, что этот альбом можно назвать детищем пандемии, так как он был сочинен как раз во время тотальных локдаунов. Но подсказки группы про тоску «по утраченному и ненайденному», в том числе, касаются переживаний, в которых Европу утопила новая страшная война.
«Конечно, тексты этих песен всегда можно интерпретировать лично, и в этом их прелесть. Atrium (первый сингл к новому альбому, который был представлен в конце 2022 года – прим.ред.) был написан до вторжения в Украину. Так что с моей стороны это вроде как не особо связано. Однако учитывая, что в Европе снова идет война, мы надеемся, что музыка и культура в целом станут своего рода помощью и утешением даже в самые мрачные времена. Излишне говорить, что я с нетерпением жду того дня, когда закончится безумие этой войны…» - сказал нам Юнас Ренксе, уточнив, что в Россию группа приезжать не планирует.
We sing to the night
Abolishing the promise
Our constellation is so far from reach
(I touched your ember with a little bit of my wing)
I'm fading from your sky
The shutdown is complete
You turned away despite my loving...
Мы поем в ночь
Отменяя обещания
Наше созвездие так далеко от досягаемости
(Я коснулся твоего уголька своим крылом)
Я исчезаю с твоего неба
Обрушение состоялось
Ты отвернулась, несмотря на мою любовь...
Целиком интервью с вокалистом KATATONIA Юнасом Ренксе будет опубликовано в субботу, 21 января.
Единственный концерт KATATONIA в странах Балтии в рамках нового тура пройдет 22 января в Таллинне, в концертном зале Helitehas. Вместе со шведами в этот вечер на сцене появятся исландские рокеры Solstafir.
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