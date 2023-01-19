Песни утешения в мрачные времена. Группа KATATONIA презентует новый альбом на Rus.Postimees

Группа KATATONIA будоражит умы ценителей тяжелой скандинавской музыки, с ее неизменной привязкой к балтийским ветрам и дождям, вот уже больше тридцати лет. 20 января 2023 года вышел новый альбом музыкантов Sky Void Of Stars, который уже собрал наивысшие оценки в профильных музыкальных изданиях.

Альбом доступен на всех стриминговых платформах и на официальном сайте музыкантов.







Rus.Postimees поговорил с лидером группы Юнасом Ренксе о новых песнях, символах и знаках, спрятанных в пластинке, которую украшает изображение покинутого мегаполиса - города, где между небоскребов кружат столь любимые KATATONIA черные птицы. Rus.Postimees поговорил с лидером группы Юнасом Ренксе о новых песнях, символах и знаках, спрятанных в пластинке, которую украшает изображение покинутого мегаполиса - города, где между небоскребов кружат столь любимые KATATONIA черные птицы.

Альбом группы KATATONIA - Sky Void Of Stars, который издан 20 января 2023 года - за два дня до концерта легендарных шведов в Таллинне. Фото: katatonia.com

«Наш 12-й альбом Sky Void of Stars - это динамичное путешествие сквозь яркую тьму. Родившийся из тоски по утраченному и ненайденному, по самой периферии недосягаемого, но составленный и сконденсированный в человеческую форму и представленный в виде звуков и слов, соответствующих KATATONIA. Здесь нет звезд, только сильный дождь», - написали музыканты, представляя новый альбом.

Автор всех текстов KATATONIA Юнас Ренксе рассказал Rus.Postimees, что этот альбом можно назвать детищем пандемии, так как он был сочинен как раз во время тотальных локдаунов. Но подсказки группы про тоску «по утраченному и ненайденному», в том числе, касаются переживаний, в которых Европу утопила новая страшная война.