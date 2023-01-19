Водитель Opel съехал в кювет, пострадала пассажирка

Авария произошла на дороге между двух шоссе, Ройу и Ряпина, на левом повороте. Дорога на месте аварии была очень скользкой и водитель не смог удержать автомобиль. Кроме водителя в машине были еще два человека. Женщина, находившаяся на заднем сиденье, получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.