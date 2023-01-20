Партия «Отечество» и Консервативная народная партия (EKRE) в своей предвыборной программе обещают повысить рождаемость эстонцев, в том числе с помощью увеличения семейных пособий. Однако право на получение пособий имеют все постоянные жители Эстонии, вне зависимости от национальности. Как национально-ориентированные партии видят это противоречие между риторикой и реальностью, и каковы показатели рождаемости в Эстонии?
Для подписчиков
Национал-консерваторы хотят повысить рождаемость именно эстонцев, но против нацменьшинств ничего не имеют
Национал-консерваторы хотят повысить рождаемость именно эстонцев, но против нацменьшинств ничего не имеют
«Сохранение эстонского народа, языка и культуры на протяжении веков зависит от счастливых семей с детьми. Рост населения является неизбежной предпосылкой экономического развития и способствует повышению уровня благосостояния общества», - объясняет на своем сайте партия «Отечество» причины, по которым стоит повышать детские пособия.
Ключевые слова