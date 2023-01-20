ПРОТИВОРЕЧИЕ? ⟩ «Отечество» и EKRE говорят о повышении рождаемости именно эстонцев, но пособия не имеют национальности

Рийна Сольман, которая была министром по делам народонаселения от «Отечества» во втором правительстве Юри Ратаса, обращала внимание в 2019 году на то, что «численность населения сейчас не падает, потому что сюда прибывает много новых эмигрантов, но в более продолжительной перспективе есть опасение за долю эстонцев в населении» и «в среднем на одну женщину приходится 1,8 детей, у иноязычного населения 1,6. Для обеспечения прироста численности эстонцев средний показатель должен быть 2,1 детей».