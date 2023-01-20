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ПРОТИВОРЕЧИЕ? ⟩ «Отечество» и EKRE говорят о повышении рождаемости именно эстонцев, но пособия не имеют национальности

«Отечество» и EKRE говорят о повышении рождаемости именно эстонцев, но пособия не имеют национальности
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Партия «Отечество» и Консервативная народная партия (EKRE) в своей предвыборной программе обещают повысить рождаемость эстонцев, в том числе с помощью увеличения семейных пособий. Однако право на получение пособий имеют все постоянные жители Эстонии, вне зависимости от национальности. Как национально-ориентированные партии видят это противоречие между риторикой и реальностью, и каковы показатели рождаемости в Эстонии?

«Сохранение эстонского народа, языка и культуры на протяжении веков зависит от счастливых семей с детьми. Рост населения является неизбежной предпосылкой экономического развития и способствует повышению уровня благосостояния общества», - объясняет на своем сайте партия «Отечество» причины, по которым стоит повышать детские пособия.

Рийна Сольман, которая была министром по делам народонаселения от «Отечества» во втором правительстве Юри Ратаса, обращала внимание в 2019 году на то, что «численность населения сейчас не падает, потому что сюда прибывает много новых эмигрантов, но в более продолжительной перспективе есть опасение за долю эстонцев в населении» и «в среднем на одну женщину приходится 1,8 детей, у иноязычного населения 1,6. Для обеспечения прироста численности эстонцев средний показатель должен быть 2,1 детей». 

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