ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как в боевике: житель Эстонии для сокрытия следов преступления заказал поджог машины на полицейской парковке

Госсуд приговорил Левана Ефремова, родившегося в Грузии в 1980 году и имеющего гражданство Эстонии, к восьми годам лишения свободы. В 2019 году он нанял преступников из Латвии, которые на закрытой полицейской парковке на улице Рийа в Тарту подожгли ранее угнанный Ефремовым роскошный внедорожник, чтобы огонь уничтожил улики. Кроме того, он хотел получить деньги от страховой компании за сожженный внедорожник.