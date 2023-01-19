Фото запретных вещей: Fotografiska покажет в Таллинне скандальную выставку

«‎Печально известные» освещает историю расизма в Соединенных Штатах Америки. Идея выставки выросла из предыдущего проекта Серрано, посвященного памятным вещам Дональда Трампа. Ища в интернете объекты, связанные с Трампом, художник обнаружил, что до сих пор живы и доступны на аукционах предметы, нормализующие блэкфейс-культуру XIX и начала XX века.

Единственной целью изображения афроамериканцев до сравнительно недавнего времени было высмеять их и дегуманизировать. По происхождению Серрано наполовину гондурасец, наполовину афрокубинец. Он начал покупать и фотографировать эти предметы. Его целью было напомнить современникам, что проявления расизма нередки и по сей день.

История доказывает, что мы ошибаемся, полагая, что расизм остался в прошлом. Стоит вспомнить, как недавно Prada и Gucci извинялись за свои товары. На словах выступая против расизма, многие из нас по сей день используют его атрибуты и находятся под влиянием их эстетики.

Carnival Games: Chuck. Vintage Early XX century. Фото: Galerie Nathalie Abadia

Завершает экспозицию портрет одной из самых печально известных фигур XX века Джеффри Эпштейна, финансиста и секс-преступника, покончившего с собой в 2019 году в тюрьме после предъявленных обвинений в сексуальном насилии в отношении 36 несовершеннолетних девушек.

Андрес Серрано известен своими яркими, намеренно вульгарными цветными фотографиями. Он исследует различные социальные проблемы и табу, включая расизм, религиозные преследования, пытки, формы смерти, в том числе насильственной. Художник нередко оказывается в центре дискуссий о цензуре и и о том, кто должен финансировать столь противоречивые работы.