Фото запретных вещей: Fotografiska покажет в Таллинне скандальную выставку

20 января в Fotografiska откроется экспозиция американского фотохудожника Андреса Серрано под названием «Печально известные» (Infamous). Его фотографии всегда рассказывают о человечестве не самые благостные истории. Которые надо видеть.
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«Печально известные» освещает историю расизма в Соединенных Штатах Америки. Идея выставки выросла из предыдущего проекта Серрано, посвященного памятным вещам Дональда Трампа. Ища в интернете объекты, связанные с Трампом, художник обнаружил, что до сих пор живы и доступны на аукционах предметы, нормализующие блэкфейс-культуру XIX и начала XX века.
Единственной целью изображения афроамериканцев до сравнительно недавнего времени было высмеять их и дегуманизировать. По происхождению Серрано наполовину гондурасец, наполовину афрокубинец. Он начал покупать и фотографировать эти предметы. Его целью было напомнить современникам, что проявления расизма нередки и по сей день.
История доказывает, что мы ошибаемся, полагая, что расизм остался в прошлом. Стоит вспомнить, как недавно Prada и Gucci извинялись за свои товары. На словах выступая против расизма, многие из нас по сей день используют его атрибуты и находятся под влиянием их эстетики.
Завершает экспозицию портрет одной из самых печально известных фигур XX века Джеффри Эпштейна, финансиста и секс-преступника, покончившего с собой в 2019 году в тюрьме после предъявленных обвинений в сексуальном насилии в отношении 36 несовершеннолетних девушек.
Андрес Серрано известен своими яркими, намеренно вульгарными цветными фотографиями. Он исследует различные социальные проблемы и табу, включая расизм, религиозные преследования, пытки, формы смерти, в том числе насильственной. Художник нередко оказывается в центре дискуссий о цензуре и и о том, кто должен финансировать столь противоречивые работы.
Одна из самых известных работ Серрано называется «Христос в моче». Это фотография распятия, погруженного в мочу художника. «Кровь и семя III» и «Моча и кровь» украшали обложки альбомов группы Metallica. Недавно Серрано выпустил свой дебютный фильм «Восстание», премьера которого состоялась 6 января 2022 года, ровно через год после штурма Капитолия в Вашингтоне. В фильм вошли исторические кадры, а также клипы, опубликованные в социальных сетях во время происходивших событий. «Не хочу хвастаться, но я думаю, что это один из самых жестоких и противоречивых фильмов, когда-либо созданных», — говорит Серрано.