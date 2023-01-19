Партия «Ээсти 200» сегодня представила в избирательную комиссию свои избирательные списки.
Галерея ⟩ «Ээсти 200» передала в комиссию свои избирательные списки
«Ээсти 200» передала в комиссию свои избирательные списки
Делегацию партии из пяти человек возглавил председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар.
На состоявшемся в минувшее воскресенье партийном съезде была обнародована предвыборная программа «Ээсти 200» и представлены кандидаты. Также был озвучен лозунг «Ээсти 200» («С нами возможно») и основные месседжи.
Хуссар сказал, что «Ээсти 200» надеется получить минимум 15 мест в Рийгикогу.
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