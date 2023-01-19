Чт, 19.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ «Ээсти 200» передала в комиссию свои избирательные списки

rus.postimees.ee
«Ээсти 200» передала в комиссию свои избирательные списки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Партия «Ээсти 200» сегодня представила в избирательную комиссию свои избирательные списки.

Делегацию партии из пяти человек возглавил председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар.

На состоявшемся в минувшее воскресенье партийном съезде была обнародована предвыборная программа «Ээсти 200» и представлены кандидаты. Также был озвучен лозунг «Ээсти 200» («С нами возможно») и основные месседжи.

Хуссар сказал, что «Ээсти 200» надеется получить минимум 15 мест в Рийгикогу.

Ключевые слова
Наверх