Из-за предвыборных обещаний Макрона Францию охватили массовые протесты

Во Франции начались массовые протесты и забастовки против запланированной правительством пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию на два года. В четверг, 19 января, закрыты многие начальные школы, общественно-правовые телерадиокомпании отказались от обычной программы и транслируют музыку, резко ограничено движение железнодорожного и городского транспорта. В парижских аэропортах отменены многие рейсы.

Сотрудники энергетического концерна EDF слегка сократили производство электроэнергии. По данным СМИ, в забастовке участвуют от 70 до 100 процентов рабочих нефтеперерабатывающих заводов концерна TotalEnergies. Уже в первой половине дня начались демонстрации в Ницце, Марселе, Тулузе и других городах. Ожидается, что в акциях протеста в более чем 200 городах примут участие сотни тысяч человек.

«Это будет сильный день протестов», - заявил глава профсоюза CGT Филипп Мартин в эфире телеканала Public Sénat. По его словам, речь идет о редкой ситуации, когда к протестам призывают все профсоюзы, что указывает на серьезность проблемы. В свою очередь глава профсоюза CFDT Лоран Бержер указал, что в акции участвуют много людей, которые обычно не выходят на улицы. К общенациональной акции протеста призвали восемь крупнейших профсоюзов.

Пенсионная реформа - одно из ключевых предвыборных обещаний Макрона