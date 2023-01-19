Председатель Европейского совета: вопрос о членстве Украины в ЕС решен

В своем выступлении Мишель подчеркнул, что Россия решила напасть на Украину, потому что ее жители «воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу».

«Таким образом, выпуская ракеты по Украине, Россия выпускает ракеты по всему, во что верит Европейский союз, нападая на саму основу нашего союза, союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны», - сказал он, назвав нападение на Украину атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту.

Поняв, что на карту поставлено нечто большее, чем судьба Украины, ЕС сразу предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС, напомнил Мишель.

«Я мечтаю, что однажды, надеюсь скоро, украинец займет мой пост президента Европейского совета, или президента Европейского парламента, или Еврокомиссии. Но прямо здесь и сейчас мы полны решимости помочь вашей стране и вашему государству сохранить боевую форму», - сказал он.

Ближайшие недели и месяцы будут решающими

Мишель также перечислил весь объем военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза и санкции, введенные против России. «На данный момент мы мобилизовали в общей сложности 11 млрд евро на военную поддержку через Европейский фонд мира и государства-члены ЕС. Кроме того, мы обучаем 15 000 солдат через нашу военную учебную миссию», - рассказал он.

По его словам, ближайшие недели и месяцы будут решающими. «Вам нужно больше. Больше ЗРК, больше дальнобойных ракет и боеприпасов и, прежде всего, нужны танки. Сейчас», - подчеркнул глава Европейского совета, пообещав обсудить «все направления поддержки» на грядущем саммите «Украина-ЕС».