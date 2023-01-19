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Украинские работники подверглись эксплуатации на стройке в Финляндии

rus.postimees.ee
Украинские работники подверглись эксплуатации на стройке в Финляндии
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Строители. Иллюстративное фото.
Строители. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Профсоюз строителей Финляндии (Rakennusliitto) зафиксировал случаи жесткой эксплуатации украинских рабочих на одной из крупных строительных площадок Тампере, пишет Yle.

По данным профсоюза, украинцы получали в два раза меньше, чем платят за выполняемую работу другим: зарплата многих сотрудников, которых привлекали к работе как частных предпринимателей, формировалась из почасовой оплаты в 14 евро. На руки после всех обязательных выплат, которые платят предприниматели, даже опытные работники получали около 10 евро. В январе они получили деньги только за ноябрь.

Руководство строительной площадки сообщило, что иностранцев привезла в Финляндию «латвийская благотворительная организация». Профсоюз считает, что за доставкой украинцев стоит латвийская компания по поиску персонала.

«Руководство строительной площадки и сами работники располагали разной информацией о том, кто им платит зарплату», – рассказал представитель профсоюза Тони Малмстрем.

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