Украинские работники подверглись эксплуатации на стройке в Финляндии

По данным профсоюза, украинцы получали в два раза меньше, чем платят за выполняемую работу другим: зарплата многих сотрудников, которых привлекали к работе как частных предпринимателей, формировалась из почасовой оплаты в 14 евро. На руки после всех обязательных выплат, которые платят предприниматели, даже опытные работники получали около 10 евро. В январе они получили деньги только за ноябрь.