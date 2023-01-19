Профсоюз строителей Финляндии (Rakennusliitto) зафиксировал случаи жесткой эксплуатации украинских рабочих на одной из крупных строительных площадок Тампере, пишет Yle.
Украинские работники подверглись эксплуатации на стройке в Финляндии
По данным профсоюза, украинцы получали в два раза меньше, чем платят за выполняемую работу другим: зарплата многих сотрудников, которых привлекали к работе как частных предпринимателей, формировалась из почасовой оплаты в 14 евро. На руки после всех обязательных выплат, которые платят предприниматели, даже опытные работники получали около 10 евро. В январе они получили деньги только за ноябрь.
Руководство строительной площадки сообщило, что иностранцев привезла в Финляндию «латвийская благотворительная организация». Профсоюз считает, что за доставкой украинцев стоит латвийская компания по поиску персонала.
«Руководство строительной площадки и сами работники располагали разной информацией о том, кто им платит зарплату», – рассказал представитель профсоюза Тони Малмстрем.