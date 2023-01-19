«Новости в 7» за 19 января: итоги заседания правительства, встреча министров обороны в Тапа, нововведения в социальной сфере и знакомство с китайской культурой чаепития

Сегодня в выпуске:

- Новая программа развития лесного хозяйства вызывает немало разногласий, как будет решаться конфликт вокруг расширения полигона в Нурсипалу и рекордная военная помощь Украине — подробнее об этих пунктах повестки заседания кабинета министров в нашем материале

- Короткие новости: как православные Эстонии отметили Крещение, про задержание подозреваемого в убийстве и какой режим обслуживания дорог установил Департамент транспорта.

- Сегодня в военном городке Тапа состоялась международная встреча министров обороны стран-доноров в преддверии так называемого формата «Рамштайн», на которой Эстония, Великобритания и ряд других стран представят свой новейший пакет военной помощи Украине. Все подробности встречи — в материале нашего специального корреспондента.

- Власти Эстонии рассматривают возможность внедрения системы продовольственных карточек для малоимущих граждан, которые позволят им покупать продукты по своему вкусу. Подробности выясняла наш коррепондент.

- Мировые новости: почему бастуют медбратья в Британии, трагические заморозки в Афганистане и что нашли на румынском пляже.

- Говорят, после чая — на душе лето. Проверить правильность народной мудрости решила наша съёмочная группа, попутно выяснив у эксперта по Чайной культуре, из какой чашки лучше вкушать напиток, какой должна быть температура нагрева и как правильно выбирать чай.