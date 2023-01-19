С 1 февраля автобусы, обслуживающие маршруты внутри Ида-Вируского уезда, перестанут останавливаться на автобусной станции в Силламяэ, об этом сообщается на официальном сайте Силламяэ.
Автобусы уездных линий перестанут останавливаться на вокзале в Силламяэ
Автобусы уездных линий перестанут останавливаться на вокзале в Силламяэ
На сайте сказано, что уездные автобусные линии будут перенесены с Силламяэской автобусной станции на внутригородские остановки в связи с существенным подорожанием платы за пользование автобусным терминалом.
Больше не будут обслуживаться остановки Силламяэская автобусная станция и Kooli. Вместо этого будут обслуживаться остановки Sõpruse, Politsei, Kiriku, Hariduse и Kannu (маршрут линии Kesk -> Pavlovi -> Gagarini -> Geoloogia).