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Автобусы уездных линий перестанут останавливаться на вокзале в Силламяэ

rus.postimees.ee
Автобусы уездных линий перестанут останавливаться на вокзале в Силламяэ
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Автобус на стоянке в Силламяэ.
Автобус на стоянке в Силламяэ. Фото: Вера Копти.

С 1 февраля автобусы, обслуживающие маршруты внутри Ида-Вируского уезда, перестанут останавливаться на автобусной станции в Силламяэ, об этом сообщается на официальном сайте Силламяэ.

На сайте сказано, что уездные автобусные линии будут перенесены с Силламяэской автобусной станции на внутригородские остановки в связи с существенным подорожанием платы за пользование автобусным терминалом. 

Больше не будут обслуживаться остановки Силламяэская автобусная станция и Kooli. Вместо этого будут обслуживаться остановки Sõpruse, Politsei, Kiriku, Hariduse и Kannu (маршрут линии Kesk -> Pavlovi -> Gagarini -> Geoloogia).

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