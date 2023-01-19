Ситуация изменилась: с пятницы выход на лед внутренних водоемов западного региона запрещен

Вследствие утончившегося за последние пару недель льда Ляэнеский спательный центр принял решение запретить передвижение по льду на внутренних водоемах. По словам начальника бюро предотвращения происшествий Ляэнеского спасательного центра Тармо Вольтейна, толщина ледяного покрова местами может достигать десяти сантиметров, но из-за ветра и плюсовых температур лед стал очень ломким и уже не способен выдержать вес человека.

Температура воды подо льдом всего на несколько градусов выше нуля, поэтому переохлаждение наступает быстро. Взрослый может продержаться в ледяной воде максимум десять минут, дети теряют сознание значительно быстрее. «Для провалившихся под лед последствия зачастую оказываются трагическими», - подчеркнул Вольтейн.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах объяснить детям, почему ситуация изменилась и выход на лед стал опасным, а также рассказать о связанных с этим рисками