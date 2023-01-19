Помимо 9 политических партий, на выборы идут 11 независимых кандидатов

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ в интервью радиопередаче «Эхо дня» рассказал, что полный список из 125 кандидатов представили партия «Ээсти 200», партия «Отечество», Центристская партия Эстонии, Эстонская консервативная народная партия (EKRE), Партия реформ, Партия правых и Социал-демократическая партия. Эстонская партия зеленых выдвинула 58 кандидатов, а Объединенная левая партия Эстонии - 25.

Из независимых кандидатов документы представили 11 человек: Михаил Стальнухин (Ида-Вирумаа), Андрес Лайапеа (Ярвамаа и Вильяндимаа), Техо Паулус (Ляэне-Вирумаа), Велло Коокмаа (Харьюмаа и Рапламаа), Алар Коокмаа (Харью и Рапламаа), Сергей Святушенко (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита) , Индрек Николас Нурмберг (Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне), Владас Радвилавичюс (Харьюмаа и Рапламаа), Арго Мыттус (Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа), Тармо Калде (Ляэне-Вирумаа) и Меэлис Калдалу (Тарту).

По словам Койтмяэ, по сравнению с выборами четырехлетней давности кандидатов стало меньше. «В этот раз будет меньше 1000, а раньше было больше 1000», - сказал руководитель Государственной службы по организации выборов.