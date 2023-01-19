В четверг, 19 января, продавцы моторного топлива подняли цены на бензин и дизельное топливо на АЗС еще на два цента.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Цены на бензин и дизельное топливо снова выросли
Цены на бензин и дизельное топливо снова выросли
В четверг цена на 95-ый бензин на большинстве таллиннских заправок выросла на два цента, до 1,759 евро за литр. 98-ый бензин подорожал на столько же и теперь стоит 1,809 евро за литр. Дизельное топливо также подорожало на два цента, до 1,789 евро за литр.
Основной причиной повышения цен на топливо является снова выросшая цена на сырую нефть. Баррель Brent в настоящее время торгуется чуть менее 87 долларов США, что примерно на четыре доллара больше, чем неделю назад.
Потребители продолжают получать выгоду от укрепления евро по отношению к доллару, но этот эффект может лишь незначительно компенсировать рост цен на сырую нефть.