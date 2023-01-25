Единственный в Ида-Вирумаа образовательный центр OÜ Õppekeskus Intellekt, совместивший детский сад MESIMUMM и общеобразовательную среднюю школу, может потерять значительную часть средств из бюджета Кохтла-Ярве. Сообщение о новом договоре, меняющем порядок финансирования, было отправлено директору детского сада с электронного адреса городской управы. Послание от имени главы города Вирве Линдер не было подписано и содержало в себе договор, тоже без подписи.
Кохтла-Ярве ⟩ «Наши» и «не наши»: сокращая финансирование детсада, город разделяет детей
В сообщении из мэрии было требование подписать договор в трехдневный срок, с 23 по 27 декабря 2022 года. Но поспешность решения, праздничные даты, отсутствие подписи мэра и анонимность сообщения заставили руководство центра засомневаться в правомерности таких действий. Чтобы найти автора письма и исчезающие бюджетные средства, родители детей садика MESIMUMM и его сотрудники пошли в горуправу: в борьбе за выживание у них опыт есть.
Пропить садик не дали
История дошкольного учреждения MESIMUMM, по-прежнему являющегося единственным детским садом в Южном микрорайоне, уникальна. В 2001 году он еще принадлежал городу, назывался RÕÕM и, рассчитанный на 12 возрастных групп, еле тянул полупустые четыре. Несмотря на плотную заселенность микрорайона, родителей, желающих отдать своих детей в RÕÕM, не было. И горожанам, и чиновникам горуправы было известно, что директор детского сада пила.
«Все знали, что во время работы директор и ее приближенные выпивали. Их постоянное и громкое веселье в директорском кабинете было причиной стыда для всего коллектива и перед родителями, и перед коллегами, - вспоминает директор MESIMUMM Татьяна Терентьева. - В конце концов они допились до увольнения».
Единственный в микрорайоне, но с дурной репутацией, почти без детей и кадрового состава, детский сад поставил городскую власть перед выбором: либо закрывать, либо найти настоящего хозяина. Помогла частная школа OÜ Õppekeskus Intellekt, арендующая вторую часть муниципального здания RÕÕM. Ее директору Раисе Баженовой городские чиновники предложили получить лицензию на деятельность в сфере дошкольного образования с условием, что реализовывать эту услугу горожанам ее частная организация будет по тем же ценам, что и муниципальные садики.
Решением горсобрания частный садик обязали гарантировано принимать всех детей, проживающих на близлежащих улицах: Оутокумпу, Уус, Синивооре, Катсе. Но это не исключало возможности принимать на свободные места малышей, живущих на других улицах. Вместо забытого всеми RÕÕM, горожане получили уникальный образовательный центр, в котором можно учиться от полутора лет и до почтенного возраста: садик MESIMUMM, средняя школа Intellekt, курсы языка и повышения квалификации для всех возрастов. Все это по муниципальным ценам просуществовало до 23 декабря 2022 года.
Бой принять и в плен не сдаваться
«23 декабря в 10.08. утра без объявления войны приходит это письмо, в которое вложен новый договор: что с 1 января от города для половины детских мест финансирования нет. А само письмо выдержано в приказном тоне - мол, мы должны ознакомиться, подписать и отпраивть в горуправу 27 декабря, - рассказывает Татьяна Терентьева. – На общем собрании родителей и персонала решили в плен не сдаваться и принять бой».
Новый договор предлагал изменения в финансировании городом частного детского сада, а именно - сокращение оплаты детских мест. Причем для детей, проживающих на вышеперечисленных близлежащих улицах городской бюджет планировал выделить 50% от стоимости места в саду, а на малышей с других улиц денег вообще не предусматривал. По мнению сотрудников детского сада, пересмотр условий финансирования в сторону сокращения продиктован желанием самоуправления сэкономить средства в преддверии утверждения городского бюджета на 2023 год. Есть и другая версия. Учитель эстонского языка Люйли Кюбарсепп считает, что кому-то хочется, чтобы другие муниципальные садики были укомплектованы за счет их MESIMUMM. По ее словам, это совершенно не было принято родителями малышей их садика, которые являются частью городской общины и приняли активное участие в общем собрании детского сада. Никто не желает разрушать семью, в которую за 20 лет превратился сад.
«У нас в садике более 80 детей, собрание получилось очень представительным. За всю историю садика я никогда не видела столько народу. Бывало 20 или 25 человек, но чтобы полный зал - такое впервые. Мы были едины в желании сохранить в садике всех детей и выразили готовность защищать его одним фронтом. Мы решили не подписывать договор и написать лично мэру», - рассказала Люйли Кюбарсепп.
В назначенный срок, 27 декабря, в адрес мэрии юрист OÜ Õppekeskus Intellekt ответил так: с предложенным договором не согласны, подписывать не будем, ждем переговоров.
На письменную просьбу встретиться, глава Кохтла-Ярве Вирве Линдер отреагировала сразу, пригласив инициативную группу 2 января в гороуправу. Однако инициативную группу сформировать не удалось: желающих было много и в небольшой зал мэрии явились все родители и весь персонал.
Мышка бежала, хвостиком вильнула
По мнению матери одного из детей, Виктории Яновской, впечатление от этой встречи у родителей и педагогов сложилось двоякое. Все сотрудники горуправы были подавлены и не были готовы отвечать на вопросы.
«Полчаса мы ждали, когда они признаются, кто написал письмо-ультиматум. Потом нам сказали, что секретарь нечаянно нажала на кнопку отправки - ну, мышка бежала, хвостиком вильнула. Спрашиваем, кто автор - молчание. Только когда в воздухе запахло бунтом, Кристийна Агу тихо сказала, что берет ответственность за письмо на себя, и это не условие, а предложение, - возмущается Виктория Яновская. - Какое же это предложение, если там окончательная дата и требование подписи? Они сами молчат и привыкли, что и другие молчат».
Об этом говорит и Люйли Кюбарсепп, перечисляя тех чиновников, которые решились выйти к разгневанной общественности: «Сидели заместитель главы города по образованию и культуре Кристийна Агу, главный специалист по дошкольному образованию Эха Карус и юрист горуправы Ульяна. Почти всю встречу молчали».
По мнению родителей малышей из MESIMUMM и его сотрудников, самой удивленной выглядела мэр Вирве Линдер. Одна из родителей, Анна Нестерова, вспоминает, что во время вопросов со стороны родителей и гробового молчания чиновников глава Кохтла-Ярве все дальше отходила от сотрудников горуправы в глубь зала, пока не замерла у стены, рядом с негодующими родителями и педагогами. Люйли Кюбарсепп полагает, что Вирве Линдер, наверное, сама не знала о письме и договоре.
«Для нее это было, будто ее подставили перед нами, перед горожанами. Нам кажется, Вирве хотят дискредитировать свои же политики», - считает Люйли Кюбарсепп.
«У меня был конкретный вопрос: куда мне вести ребенка 2 января, если его место уже не оплачивается? Четыре раза задала его и ответа не услышала. Я видела, что даже мэру стало стыдно, - возмущается Анна Нестерова, - Но мы себя показали».
Мы не рабы, рабы не мы
Словам главного специалиста по дошкольному образованию Эхи Карус родители и сотрудники детского садика верят мало.
«Она сказала: "что вы возмущаетесь? Работайте, как работали, все по-прежнему остается", - вспоминает Татьяна Терентьева слова Эхи Карус. - А как по-прежнему, если финансирования на половину детских мест нет?»
Еще до встречи с мэром родители и сотрудники садика отправили чиновникам два документа. Один по нарушениям конвенции прав ребенка, второй с вопросами, кто инициатор пересмотра условий договора и почему экономия бюджета начинается с детских садиков.
«В запросе мы указали на нарушения чиновниками горуправы Закона о защите детей. Потому что принятие всех решений, касающихся ребенка, даже при планировании, всегда производится с учетом интересов ребенка. Кто интересы учитывал?» - задаются вопросом авторы запроса.
Напомнили в этом заявлении родители и об обеспечении прав и благосостояния ребенка, при которых следует исходить из следующих установленных конвенцией принципов: «3) при совершении любых действий, касающихся ребенка, приоритетом следует считать интересы ребенка; 4) каждый ребенок имеет право на собственное мнение по всем затрагивающим его вопросам и право на выражение своих взглядов. (гл.2 5. ч.3,4)», - отмечено в документе.
Татьяна Терентьева называет период до заседания городского собрания Кохтла-Ярве 26 января временным перемирием, допуская, что оно может продлиться и дольше.
По заявлению Раисы Баженовой, образовательный центр OÜ Õppekeskus Intellekt со своими садиком, школой, курсами никогда не получал от города инвестиционных денег, кроме оговоренной платы за детские места. У центра нет сверхприбылей, и ежегодно получавшиеся деньги шли только на покрытие производственных затрат. После объединения с садиком центр выкупил здание бывшего RÕÕM. Полная его реновация, замена коммуникаций, а также благоустройство прилежащей территории осуществлялось на свои, а не муниципальные средства.
«Мы сумеем за себя постоять. У нас есть законы, есть юристы, мы собрали подписи, так что по рабским законам жить не будем, мы свободные люди, - подводит итог первой баталии Татьяна Терентьева. – Несмотря на политизацию всего, что сегодня происходит в городе в период избирательной кампании, у нас есть вечные ценности - демократия, и мы добьемся от чиновников любых партий права жить по демократическим законам».
Горуправа в ответе за ошибку
Политизацию этой проблемы заместитель главы города по образованию и культуре Кристийна Агу отрицает. Помимо этого, в своем письменном ответе редакции Кристийна Агу отметила, что по состоянию на 17 января 2023 года финансирование детского сада MESIMUMM не прекращено, городские власти находятся в стадии переговоров с собственником детского сада. Также был подготовлен проект договора, который отправили для ознакомления собственникам предприятия. Юрист дал подробный комментарий и ответил на все вопросы, заданные в запросе, который был направлен в мэрию родительским активом детского сада MESIMUMM. Суть ответа родителям и сотрудникам детского сада MESIMUMM сводится к тому, что при отправке письма произошла ошибка.
«Из-за человеческой ошибки и несогласованного руководства 23 декабря 2022 г. секретарь отправил сопроводительное письмо в Osauhingti Õppekeskus Intellekt с неверным содержанием, где было указано, что договор должен быть подписан не позднее 27 декабря 2022 г. Содержание отправленного сопроводительного письма было ошибочным, и это был проект контракта, а не окончательный вариант, который должен был быть отправлен», - так говорится в официальном ответе юриста горуправы.
Со своей стороны, Кристийна Агу отметила, что родители и работники детского сада, присутствовавшие на встрече, смогли высказать свое мнение. По поводу заложенной суммы на образования в проекте бюджета Кохтла-Ярве на 2023 года заместитель главы города по образованию и культуре Кристийна Агу озвучила сумму примерно в 26 000 000 евро без инвестиций.
Комментарий
Раиса Баженова, директор образовательного центра OÜ Õppekeskus Intellekt
Наше предприятие платит около 310 000 евро налогов
В прошлом году стоимость одного места в детском садике в месяц составляла 522,50 евро на ребенка. Это 6270 евро в год, и, если учесть, что у нас в 74 ребенка из Кохтла-Ярве, то сумма в год составляет 463 980 евро. Есть около десяти человек из других самоуправлений, но с ними нет проблем. Хочу отметить еще такой важный факт для города: наше предприятие вместе со школой выплачивает налогов около 310 000 евро. В среднюю стоимость не входили некоторые статьи расходов, например, инвестиции, проектные и еще какие-то. Такая политика городу всегда была выгодна: сами крутитесь, кадры ищите при недостатке и т. д. Мы стараемся относиться к деньгам бережно, поэтому за эти годы здание приведено в порядок, в группах есть учебные пособия, а, следовательно, есть наполняемость и посещаемость.