Скандал ⟩ «Наши» и «не наши»: сокращая финансирование детсада, город Кохтла-Ярве разделяет детей

Раиса Баженова, директор образовательного центра OÜ Õppekeskus Intellekt. Фото: личный архив

Комментарий

Раиса Баженова, директор образовательного центра OÜ Õppekeskus Intellekt

Наше предприятие платит около 310 000 евро налогов

В прошлом году стоимость одного места в детском садике в месяц составляла 522,50 евро на ребенка. Это 6270 евро в год, и, если учесть, что у нас в 74 ребенка из Кохтла-Ярве, то сумма в год составляет 463 980 евро. Есть около десяти человек из других самоуправлений, но с ними нет проблем. Хочу отметить еще такой важный факт для города: наше предприятие вместе со школой выплачивает налогов около 310 000 евро. В среднюю стоимость не входили некоторые статьи расходов, например, инвестиции, проектные и еще какие-то. Такая политика городу всегда была выгодна: сами крутитесь, кадры ищите при недостатке и т. д. Мы стараемся относиться к деньгам бережно, поэтому за эти годы здание приведено в порядок, в группах есть учебные пособия, а, следовательно, есть наполняемость и посещаемость.