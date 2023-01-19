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К вечеру четверга из-за снегопада по-прежнему обесточено около 7500 домохозяйств

Свен Рандлайд
, журналист
К вечеру четверга из-за снегопада по-прежнему обесточено около 7500 домохозяйств
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Электрики работают в поте лица, устраняя перебои в подаче электроэнергии.
Электрики работают в поте лица, устраняя перебои в подаче электроэнергии. Фото: Elmo Riig

Больше всего отключений электроэнергии после очень сильного снегопада, обрушившегося на Эстонию ночью со среды на четверг, пришлось на Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа. В течение дня электроснабжение было восстановлено для 21 300 потребителей, но по состоянию на вечер четверга около 7 500 потребителей по-прежнему остаются без электричества.

Из-за сильного снегопада сломалось много веток и деревьев. Это привело к отключению электроэнергии по всей материковой части Эстонии.

«Сегодня над ликвидацией неисправностей работают 52 бригады, а завтра на помощь выдвинутся дополнительные бригады с Сааремаа. Работа ведется круглосуточно, - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

По его словам, большинство обесточенных областей были нанесены ими на карту, и по прогнозам восстановить подключение электричества в Ярвамаа удастся к вечеру пятницы. В случае других уездов потребуется больше времени: прибизительно до вечера субботы.

Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях в подаче электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечит наиболее быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi.

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