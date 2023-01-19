К вечеру четверга из-за снегопада по-прежнему обесточено около 7500 домохозяйств

Больше всего отключений электроэнергии после очень сильного снегопада, обрушившегося на Эстонию ночью со среды на четверг, пришлось на Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа. В течение дня электроснабжение было восстановлено для 21 300 потребителей, но по состоянию на вечер четверга около 7 500 потребителей по-прежнему остаются без электричества.