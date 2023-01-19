Больше всего отключений электроэнергии после очень сильного снегопада, обрушившегося на Эстонию ночью со среды на четверг, пришлось на Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа. В течение дня электроснабжение было восстановлено для 21 300 потребителей, но по состоянию на вечер четверга около 7 500 потребителей по-прежнему остаются без электричества.
К вечеру четверга из-за снегопада по-прежнему обесточено около 7500 домохозяйств
Из-за сильного снегопада сломалось много веток и деревьев. Это привело к отключению электроэнергии по всей материковой части Эстонии.
«Сегодня над ликвидацией неисправностей работают 52 бригады, а завтра на помощь выдвинутся дополнительные бригады с Сааремаа. Работа ведется круглосуточно, - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
По его словам, большинство обесточенных областей были нанесены ими на карту, и по прогнозам восстановить подключение электричества в Ярвамаа удастся к вечеру пятницы. В случае других уездов потребуется больше времени: прибизительно до вечера субботы.
Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях в подаче электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечит наиболее быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi.