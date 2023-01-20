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В пятницу утром без электричества все еще остаются более 4000 домохозяйств

rus.postimees.ee
В пятницу утром без электричества все еще остаются более 4000 домохозяйств
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Утром 20 января из-за снегопада, который обрушился накануне на часть материковой Эстонии, без электричества все еще остаются свыше 4400 домохозяйств.

Из них больше половины расположены в Харьюском уезде, в Рапламаа без света остались порядка 950 домов, в Пярнумаа – почти 800, пишет ERR.

В четверг количество отключений превышало 25 000.

Компания Elektrilevi заверяет, что продолжает устранять сбои в электроснабжении, а также признает что нынешнюю ситуацию можно сравнить с последствиями декабьского бурана на Сааремаа. Тогда отключения и ликвидация их последствий уже обошлись фирме более чем в 1,5 млн евро, но эта сумма не окончательная.

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