В пятницу утром без электричества все еще остаются более 4000 домохозяйств

Из них больше половины расположены в Харьюском уезде, в Рапламаа без света остались порядка 950 домов, в Пярнумаа – почти 800, пишет ERR.

Компания Elektrilevi заверяет, что продолжает устранять сбои в электроснабжении, а также признает что нынешнюю ситуацию можно сравнить с последствиями декабьского бурана на Сааремаа. Тогда отключения и ликвидация их последствий уже обошлись фирме более чем в 1,5 млн евро, но эта сумма не окончательная.