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Начало сезона: Тянак уже на подиуме!

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Начало сезона: Тянак уже на подиуме!
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Машина Оття Тянака и Мартина Ярвеоя на трассе.
Машина Оття Тянака и Мартина Ярвеоя на трассе. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Сезон раллийных гонок начался – накануне экипажи стартовали в Монте-Карло.

По итогам двух гонок лидирует Себастьен Ожье. На втором месте Элфин Эванс (+6,0) и на третьем – Отть Тянак (+15,4).

С самого начала гонки у Оття произошла неприятность – на обоих заездах ему пришлось ехать в машине, где не работала пятая передача – проблемы с электроникой.

На втором испытании на одном из участков дороги оказался слой черного льда – Невилл и Сердерис в итоге влетели в каменное ограждение, а другие гонщики, получив такую информацию, перестали так гнать в темноте.

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