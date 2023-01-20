Сезон раллийных гонок начался – накануне экипажи стартовали в Монте-Карло.
Начало сезона: Тянак уже на подиуме!
Начало сезона: Тянак уже на подиуме!
По итогам двух гонок лидирует Себастьен Ожье. На втором месте Элфин Эванс (+6,0) и на третьем – Отть Тянак (+15,4).
С самого начала гонки у Оття произошла неприятность – на обоих заездах ему пришлось ехать в машине, где не работала пятая передача – проблемы с электроникой.
На втором испытании на одном из участков дороги оказался слой черного льда – Невилл и Сердерис в итоге влетели в каменное ограждение, а другие гонщики, получив такую информацию, перестали так гнать в темноте.
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