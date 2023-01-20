Начало сезона: Тянак уже на подиуме!

По итогам двух гонок лидирует Себастьен Ожье. На втором месте Элфин Эванс (+6,0) и на третьем – Отть Тянак (+15,4).

С самого начала гонки у Оття произошла неприятность – на обоих заездах ему пришлось ехать в машине, где не работала пятая передача – проблемы с электроникой.