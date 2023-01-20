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Колонка Postimees ⟩ Оружие для Украины – это путь к миру

rus.postimees.ee
Оружие для Украины – это путь к миру
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Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, в Тапа осадили представители прессы из десятков стран.
Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, в Тапа осадили представители прессы из десятков стран. Фото: Ain Liiva
  • Поддержка союзниками Украины выросла, несмотря на колебания
  • Украина с каждым месяцем войны приближалась к НАТО
  • Военная помощь Эстонии Украине является образцовой

Стремление вступить в НАТО закреплено в Конституции Украины. Это дает украинцам веру в то, что какими бы ни были препятствия, однажды они все равно победят. И похоже, что цель Украины может быть ближе, чем они смеют надеяться.

Восстановление независимости Эстонии тоже когда-то казалось нереальным, до тех пор, пока оно не стало казаться возможным, а в следующее мгновение оно уже стало реальностью. Для украинцев первым предвестником членства в НАТО может стать ветеран американской политики Генри Киссинджер, который во вторник во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе заявил, что изменил свои взгляды на Украину.

Если ранее Киссинджер придерживался мнения, что Украина должна сохранять нейтралитет, чтобы избежать военного конфликта Запада с Россией, но война уже сделала этот конфликт реальностью, поэтому военный нейтралитет Украины больше не имеет смысла. И что вступление Украины в НАТО может стать достойным концом этой войны.

Можно также добавить, что реальным результатом войны, длящейся более десяти месяцев, является то, что страны Запада и НАТО не являются нейтральными в военном отношении по отношению к Украине, а последовательно наращивают свое участие и поддержку Украины, учитывая огневую мощь оружия и его количество. Украина приближалась к НАТО с каждым месяцем войны, а НАТО приближалась к Украине.

Эстония является тому хорошим примером. Мы одними из первых отправили в Украину летальное оружие, а сейчас собрали очередной пакет оружейной помощи, который включает в себя средства ведения огня с закрытых позиций и противотанковые средства, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро. В целом военная помощь Эстонии Украине составляет один процент от ВВП. Тем не менее, такой большой пакет поддержки был бы очень трудным, учитывая необходимость поддержания нашей собственной обороноспособности, если бы Эстония не могла пополнить свое вооружение финансированием из Европейского фонда мира.

Это также признак единства союзников в поддержке Украины, которое, несмотря на периодические колебания, последовательно укрепляется. Это же подтвердила встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, состоявшаяся в четверг в Тапа, на которой были представлены последние пакеты военной помощи для Украины. Министры обороны продолжают встречу в Рамштайне, где одним из ключевых вопросов является поставка в Украину немецких танков Leopard.

Пока что Германия не отправляла танки Leopard на Украину и не давала разрешения на это своим союзникам. Только Великобритания пообещала Украине современные танки Challenger, США пока готовятся передать танки Abrams. Остается только надеяться, что смена министра обороны поможет Германии принять решение по Leopard.

Растущая поддержка со стороны западных стран отчасти является ответом на планы России в течение нескольких лет довести свою армию до 1,5 млн солдат и усилить боевые возможности военно-морских, воздушно-космических и ракетных войск стратегического назначения. По сути, это означает, что Путин запустил новый виток гонки вооружений в самый разгар войны.

О том, что НАТО полностью поняло это и приняло вызов, свидетельствует выступление генерального секретаря Йенса Столтенберга на форуме в Давосе, где он призвал к решительному увеличению военной поддержки Украины, заявив: «Оружие – это путь к миру». Новый пакет военной помощи Эстонии является шагом в этом направлении.

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