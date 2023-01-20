Колонка Postimees ⟩ Оружие для Украины – это путь к миру

Восстановление независимости Эстонии тоже когда-то казалось нереальным, до тех пор, пока оно не стало казаться возможным, а в следующее мгновение оно уже стало реальностью. Для украинцев первым предвестником членства в НАТО может стать ветеран американской политики Генри Киссинджер, который во вторник во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе заявил, что изменил свои взгляды на Украину.

Если ранее Киссинджер придерживался мнения, что Украина должна сохранять нейтралитет, чтобы избежать военного конфликта Запада с Россией, но война уже сделала этот конфликт реальностью, поэтому военный нейтралитет Украины больше не имеет смысла. И что вступление Украины в НАТО может стать достойным концом этой войны.

Можно также добавить, что реальным результатом войны, длящейся более десяти месяцев, является то, что страны Запада и НАТО не являются нейтральными в военном отношении по отношению к Украине, а последовательно наращивают свое участие и поддержку Украины, учитывая огневую мощь оружия и его количество. Украина приближалась к НАТО с каждым месяцем войны, а НАТО приближалась к Украине.