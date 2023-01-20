Колонка Postimees ⟩ Оружие для Украины – это путь к миру

Восстановление независимости Эстонии тоже когда-то казалось нереальным, до тех пор, пока оно не стало казаться возможным, а в следующее мгновение оно уже стало реальностью. Для украинцев первым предвестником членства в НАТО может стать ветеран американской политики Генри Киссинджер, который во вторник во время выступления по видеосвязи на форуме в Давосе заявил, что изменил свои взгляды на Украину.
Если ранее Киссинджер придерживался мнения, что Украина должна сохранять нейтралитет, чтобы избежать военного конфликта Запада с Россией, но война уже сделала этот конфликт реальностью, поэтому военный нейтралитет Украины больше не имеет смысла. И что вступление Украины в НАТО может стать достойным концом этой войны.
Можно также добавить, что реальным результатом войны, длящейся более десяти месяцев, является то, что страны Запада и НАТО не являются нейтральными в военном отношении по отношению к Украине, а последовательно наращивают свое участие и поддержку Украины, учитывая огневую мощь оружия и его количество. Украина приближалась к НАТО с каждым месяцем войны, а НАТО приближалась к Украине.
Эстония является тому хорошим примером. Мы одними из первых отправили в Украину летальное оружие, а сейчас собрали очередной пакет оружейной помощи, который включает в себя средства ведения огня с закрытых позиций и противотанковые средства, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро. В целом военная помощь Эстонии Украине составляет один процент от ВВП. Тем не менее, такой большой пакет поддержки был бы очень трудным, учитывая необходимость поддержания нашей собственной обороноспособности, если бы Эстония не могла пополнить свое вооружение финансированием из Европейского фонда мира.