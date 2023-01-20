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Эстонская скелетонистка завоевала бронзовую медаль в серии Кубка Европы

rus.postimees.ee
Эстонская скелетонистка завоевала бронзовую медаль в серии Кубка Европы
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Дарта Эстере Зунте.
Дарта Эстере Зунте. Фото: Erakogu

Дарья Эстере Зунте – скелетонистка, которая с осени прошлого года выступает под эстонским флагом, поднялась на подиум в серии Кубка Европы – на этапе в Сигулде она завоевала третье место.

Зунте, занявшая на прошлой неделе восьмое место на чемпионате мира среди юниоров, в Латвии добилась своего лучшего результата сезона. До сих пор ее лучшими результатами в еврокубках были шестое и седьмое места.

Зунте шагнула к подиуму уже в первом соревновании, где показала третье время (53,16) и уступила всего 0,66 секунды британке Амелии Колтман, показавшей лучший результат. Во второй гонке наша скелетонистка еще улучшила свой результат, и в итоге ей записали 1.45,90.

Тем самым Зунте разделила третье место с итальянкой Алессией Крипа, которая на второй попытке сумела показать выступление, близкое по результатам к лидерским. Победу на этом этапе завоевала Колтман, которая опередила эстонскую спортсменку на 1,07 секунды, на втором месте бельгийка Ким Мейлеманс (+0,62).

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