Эстонская скелетонистка завоевала бронзовую медаль в серии Кубка Европы

Зунте, занявшая на прошлой неделе восьмое место на чемпионате мира среди юниоров, в Латвии добилась своего лучшего результата сезона. До сих пор ее лучшими результатами в еврокубках были шестое и седьмое места.

Зунте шагнула к подиуму уже в первом соревновании, где показала третье время (53,16) и уступила всего 0,66 секунды британке Амелии Колтман, показавшей лучший результат. Во второй гонке наша скелетонистка еще улучшила свой результат, и в итоге ей записали 1.45,90.