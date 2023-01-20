Дарья Эстере Зунте – скелетонистка, которая с осени прошлого года выступает под эстонским флагом, поднялась на подиум в серии Кубка Европы – на этапе в Сигулде она завоевала третье место.
Эстонская скелетонистка завоевала бронзовую медаль в серии Кубка Европы
Зунте, занявшая на прошлой неделе восьмое место на чемпионате мира среди юниоров, в Латвии добилась своего лучшего результата сезона. До сих пор ее лучшими результатами в еврокубках были шестое и седьмое места.
Зунте шагнула к подиуму уже в первом соревновании, где показала третье время (53,16) и уступила всего 0,66 секунды британке Амелии Колтман, показавшей лучший результат. Во второй гонке наша скелетонистка еще улучшила свой результат, и в итоге ей записали 1.45,90.
Тем самым Зунте разделила третье место с итальянкой Алессией Крипа, которая на второй попытке сумела показать выступление, близкое по результатам к лидерским. Победу на этом этапе завоевала Колтман, которая опередила эстонскую спортсменку на 1,07 секунды, на втором месте бельгийка Ким Мейлеманс (+0,62).