Сражения великих футболистов всегда находятся под пристальным вниманием, но во время поединка между Лионелем Месси и Криштиану Роналду этот интерес поднялся до невообразимых высот.
Самый дорогой билет за все времена? За то, чтобы посмотреть сражение между Месси и Роналду была заплачена сумасшедшая сумма
Противостояние Месси и Роналду обычно означает очень большие битвы на матчах в Лиге чемпионов или испанской премьер-лиге. Но накануне было иначе, поскольку именитые футболисты встретились друг с другом в товарищеском матче, где ничего не ставилось на карту.
«Пари Сен-Жермен», в состав которого также входит Месси, отправился в Саудовскую Аравию на товарищеский матч со звездами местной премьер-лиги. Капитаном сформированной из «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» команды стал Роналду, впервые вышедший на поле в Саудовской Аравии.
Организаторы решили выставить на аукцион и один VIP-билет. Его первоначальная цена была установлена на уровне 260 000 долларов, но билет поступил в продажу в десять раз дороже. Так, неизвестный заплатил 2,6 миллиона долларов (2,4 миллиона евро), чтобы увидеть поединок Месси и Роналду. Все доходы от продажи были переданы на благотворительность, сообщает ESPN.