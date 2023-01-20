Самый дорогой билет за все времена? За то, чтобы посмотреть сражение между Месси и Роналду была заплачена сумасшедшая сумма

Противостояние Месси и Роналду обычно означает очень большие битвы на матчах в Лиге чемпионов или испанской премьер-лиге. Но накануне было иначе, поскольку именитые футболисты встретились друг с другом в товарищеском матче, где ничего не ставилось на карту.

«Пари Сен-Жермен», в состав которого также входит Месси, отправился в Саудовскую Аравию на товарищеский матч со звездами местной премьер-лиги. Капитаном сформированной из «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» команды стал Роналду, впервые вышедший на поле в Саудовской Аравии.