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Инцидент на парковке: мужчину ранили из охотничьего ружья

rus.postimees.ee
Инцидент на парковке: мужчину ранили из охотничьего ружья
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Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В четверг, 19 января, около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии в Тыстамаа, в результате которого человек получил ранение в ногу из охотничьего ружья.

По предварительным данным, инцидент произошел во время обращения с оружием на парковке, а не во время охоты. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По словам местных жителей, инцидент произошел у местной маслодельни, и полиция находилась там примерно с 17 до 20 часов.

Полиция начала процедуру выяснения точных обстоятельств происшествия, и оружие было изъято.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала производство, оружие забрали на хранение.

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