В четверг, 19 января, около 16 часов в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии в Тыстамаа, в результате которого человек получил ранение в ногу из охотничьего ружья.
Инцидент на парковке: мужчину ранили из охотничьего ружья
Инцидент на парковке: мужчину ранили из охотничьего ружья
По предварительным данным, инцидент произошел во время обращения с оружием на парковке, а не во время охоты. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
По словам местных жителей, инцидент произошел у местной маслодельни, и полиция находилась там примерно с 17 до 20 часов.
Полиция начала процедуру выяснения точных обстоятельств происшествия, и оружие было изъято.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала производство, оружие забрали на хранение.