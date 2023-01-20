На парковке мужчину ранили из охотничьего ружья: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел во время обращения с оружием на парковке, а не во время охоты. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По словам прокурора Ляэнской окружной прокуратуры Лийзи Кислер, около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Тыстамаа, по предварительным данным, 58-летний мужчина по неосторожности выстрелил из охотничьего ружья 50-летнему мужчине в ногу. У пострадавшего ранение ноги, но его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье о физическом ненадлежащем обращении, однако квалификация деяния может измениться в зависимости от доказательств и обстоятельств, выявленных в ходе расследования.

Пока установлено, что и стрелок, и пострадавший приехали в Эстонию из Финляндии на организованную для них охоту.

По предварительным данным, потерпевший был подстрелен случайно, когда два человека обращались с охотничьим оружием и был произведен выстрел, который попал в человека, стоявшего рядом. Все эти люди были из одной компании.

«Почему ни один из мужчин не удостоверился в том, что ружье было заряжено, и все остальные обстоятельства, связанные с происшествием, будут установлены в ходе начатого уголовного производства», - сказала Кислер.