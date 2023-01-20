На Рождество в 2019 году латвийский шеф-повар и отец-одиночка Дидзис Пирагс выиграл в национальную лотерею Англии миллион фунтов. Английская пресса, сообщая об этом, особенно отмечала факт, что, выиграв миллион, латвийский шеф-повар на следующий день пришел на свою рабочую смену в престонском пабе Hungry Horse, чтобы готовить на кухне рождественские блюда, пишет Rus.TVNET.