Как показали последние данные, декабрь стал пока единственным месяцем в истории таллиннского рынка недвижимости, когда количество сделок, заключенных с новыми квартирами, превысило количество сделок с квартирами вторичного фонда.
Парадокс: в декабре в Таллинне новые квартиры покупали чаще, чем старые, но это совсем не так
«В прошлом месяце в Таллинне было заключено в общей сложности 813 сделок с квартирной собственностью, что, на первый взгляд, можно назвать во всех отношениях хорошим результатом, – сказал член правления Pindi Kinnisvara Андрес Тедер. – Однако если углубиться в цифры, то выясняется, что более половины, то есть 51% сделок было совершено с новыми квартирами, для приобретения которых соглашения были заключены еще в так называемое «благоприятное время» еще полгода или даже год назад. На вторичном рынке торговля демонстрировала активность, аналогичную которой мы в последний раз наблюдали весной 2020 года, когда весь мир был буквально заперт на замок», и люди вместо покупки недвижимости запасались консервами», – добавил Тедер.
В общей сложности в Таллинне было заключено всего 399 сделок с квартирами на вторичном рынке, и в крупнейших районах города уже несколько месяцев подряд продолжалось снижение цен.
«Если рассматривать уровень цен в районах города по месяцам, то мы увидим, как от месяца к месяцу неуклонно теряется по 100 евро от средней стоимости квадратного метра», – заметил специалист.
«Все, естественно, хотят знать, что будет дальше. Кризис в сфере энергетики еще не нашел своего решения, инфляция постоянно оказывает давление на платежеспособность людей, по-прежнему растут проценты и продолжается война. За последние месяцы не произошло никакого улучшения, поэтому было бы безответственно утверждать, что к тому времени, когда погода станет теплее и зацветут подснежники, обстановка на рынке недвижимости сразу же стабилизируется. Достижение равновесия все же требует больше времени», – заключил Тедер.
«Однако при этом один положительный момент все же имеется: увеличился выбор жилья, и покупатели, наконец, могут спокойно взвесить и рассчитать, не опасаясь, что квартиры раскупят или уведут у него из-под носа», – добавил он.