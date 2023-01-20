Парадокс: в декабре в Таллинне новые квартиры покупали чаще, чем старые, но это совсем не так

«В прошлом месяце в Таллинне было заключено в общей сложности 813 сделок с квартирной собственностью, что, на первый взгляд, можно назвать во всех отношениях хорошим результатом, – сказал член правления Pindi Kinnisvara Андрес Тедер. – Однако если углубиться в цифры, то выясняется, что более половины, то есть 51% сделок было совершено с новыми квартирами, для приобретения которых соглашения были заключены еще в так называемое «благоприятное время» еще полгода или даже год назад. На вторичном рынке торговля демонстрировала активность, аналогичную которой мы в последний раз наблюдали весной 2020 года, когда весь мир был буквально заперт на замок», и люди вместо покупки недвижимости запасались консервами», – добавил Тедер.