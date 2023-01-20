На этой неделе ректоры вузов прикладных наук собрались на первое в этом году собрание в здании Таллиннского медицинского вуза, отметив, что цель мероприятия - сделать образование более разнообразным и индивидуальным.
Ректоры встретились с министрами: как изменения в законе отразятся на работе прикладных вузов?
Участвовавший во встрече министр образования и науки Тынис Лукас похвалил университеты прикладных наук за их вклад в сбалансированное развитие общества. Он отметил, что для получения высшего образования в Эстонии важны охват различных областей и роль университетов прикладных наук в обучении важным специальностям.
На встрече обсуждались изменения в нормативных актах о высшем образовании и их влияние на университеты прикладных наук. В настоящее время на рассмотрении находится проект поправок к Закону о высшем образовании, основные цели которого поддерживаются Советом ректоров прикладных вузов (РКРН).
«РКРН считает важным повысить ответственность студентов при обновлении Закона о высшем образовании, ориентируя их на более осознанный выбор. Также прикладные вузы должны способствовать разнообразному подходу в обучении, чтобы предлагать возможности обучения как тем, кто только учится, так и тем, кто одновременно учится и работает», - заявил председатель РКРН, ректор Таллиннского технического вуза Энно Ленд.
Он добавил, что предлагаемые поправки к Закону о высшем образовании обеспечивают справедливый доступ к бесплатному высшему образованию, а увеличение финансирования позволяет сохранить качество обучения и преподавания.
Еще одной важной темой стал законопроект об организации научных исследований, разработок и инноваций. В последние десятилетия институциональная аккредитация университетов прикладных наук неоднократно ориентировалась на повышение потенциала прикладных исследований. До сих пор исследования финансировались за счет мизерного действующего гранта или по принципу «заказчик платит», что, к сожалению, не гарантирует устойчивого развития.
Министр признал серьезность проблемы и вероятно в этом году целевой грант на исследования и разработки поможет смягчить проблему университетов прикладных наук, а в дальнейшем можно претендовать на статус оцененного научно-исследовательского учреждения. Хотя, к сожалению, это еще не гарантирует финансирование исследовательской деятельности.
В ходе обмена идеями с Андресом Суттем ректоры университетов прикладных наук обсудили возможности для образования, инноваций и прикладных исследований, в том числе в рамках Программы прикладных исследований (RUP). Подчеркнута важность сотрудничества между высшими учебными заведениями, предприятиями и научными исследованиями, а также создание возможностей для научно-исследовательской деятельности за пределами Эстонии. Более широкая цель университетов прикладных наук - быть центром знаний в своей области и инновационным партнером компаний.
Обе встречи были посвящены двум основным целям высшего учебного заведения, а именно продвижению передового образования и прикладных исследований или, в более широком смысле, служению обществу. Похвальным шагом этого года является 15-процентное увеличение финансирования высшего образования. Министры Тынис Лукас и Андрес Сутть также подтвердили, что рост финансирования высшего образования продолжится и в последующие годы.
Во встрече приняли участие ректор Таллиннского технического вуза Энно Ленд, ректор Тартуского медицинского колледжа Улла Преэден, младший ректор Эстонской школы бизнеса Майт Рунги, ректор Эстонской авиационной академии Койт Каскель, ректор Таллиннского медицинского колледжа Юлле Эрнитс, ректор Художественного училища «Паллас» Пирет Вийрпалу и Трийну Калдоя, проректор по развитию Академии МВД. В гостях был министр образования и науки Тынис Лукас, советник министра Марит Сепма, советник в сфере высшего образования Сигрид Вахер и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Андрес Сутть.