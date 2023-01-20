Ректоры встретились с министрами: как изменения в законе отразятся на работе прикладных вузов?

Участвовавший во встрече министр образования и науки Тынис Лукас похвалил университеты прикладных наук за их вклад в сбалансированное развитие общества. Он отметил, что для получения высшего образования в Эстонии важны охват различных областей и роль университетов прикладных наук в обучении важным специальностям.

На встрече обсуждались изменения в нормативных актах о высшем образовании и их влияние на университеты прикладных наук. В настоящее время на рассмотрении находится проект поправок к Закону о высшем образовании, основные цели которого поддерживаются Советом ректоров прикладных вузов (РКРН).

«РКРН считает важным повысить ответственность студентов при обновлении Закона о высшем образовании, ориентируя их на более осознанный выбор. Также прикладные вузы должны способствовать разнообразному подходу в обучении, чтобы предлагать возможности обучения как тем, кто только учится, так и тем, кто одновременно учится и работает», - заявил председатель РКРН, ректор Таллиннского технического вуза Энно Ленд.

Он добавил, что предлагаемые поправки к Закону о высшем образовании обеспечивают справедливый доступ к бесплатному высшему образованию, а увеличение финансирования позволяет сохранить качество обучения и преподавания.