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Жизнь в Старом городе: романтическое убежище Рапунцель в башне крепостной стены

Вера Копти
, журналист
Жизнь в Старом городе: романтическое убежище Рапунцель в башне крепостной стены
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Фото: Сандер Ильвест

Посмотреть, как устроена башня изнутри, хотелось уже давно. И вот, наконец, случай представился. Вернее, сработала настойчивость журналиста. Я писала об этой квартире как об объекте недвижимости и в прошлом, и в позапрошлом году, причем писала, основываясь на информации из интернета, а когда в одном из материалов пообещала, что непременно попаду внутрь, то многие знакомые слезно умоляли: нам тоже интересно, если договоришься посмотреть, возьми нас с собой…

Ах, эти подъезды старинных домов! Это целый мир, о котором так просто, с налета, не узнаешь ничего интригующего. Стрельчатые потолки, ковровая дорожка на лестнице с первого до последнего этажа, причудливо украшенные кованным металлом перила первых этажей и теплые, отполированные за несколько веков тысячами рук деревянные, ведущие на самый верх.

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