Жизнь в Старом городе: романтическое убежище Рапунцель в башне крепостной стены

Посмотреть, как устроена башня изнутри, хотелось уже давно. И вот, наконец, случай представился. Вернее, сработала настойчивость журналиста. Я писала об этой квартире как об объекте недвижимости и в прошлом, и в позапрошлом году, причем писала, основываясь на информации из интернета, а когда в одном из материалов пообещала, что непременно попаду внутрь, то многие знакомые слезно умоляли: нам тоже интересно, если договоришься посмотреть, возьми нас с собой…