Семья эстонской девушки, убитой в Москве более 30 лет назад, ждет важного звонка

Несмотря на то, что семья Сарап, дочь которых почти 34 года назад стала жертвой убийцы в Москве, возможно, так и не обретет окончательного покоя, сейчас ее особенно беспокоит распространяющееся утверждение, будто бы школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап из жажды приключений ночевали на вокзале в столице России.