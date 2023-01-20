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Семья эстонской девушки, убитой в Москве более 30 лет назад, ждет важного звонка

Брита-Мария Алас
Семья эстонской девушки, убитой в Москве более 30 лет назад, ждет важного звонка
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В Таллиннском детском доме творчество организовали выставку в память об убитых эстонках. Слева работа Сарап, а справа - Эйкла.
В Таллиннском детском доме творчество организовали выставку в память об убитых эстонках. Слева работа Сарап, а справа - Эйкла. Фото: Sirp ja Vasar, 1989

Несмотря на то, что семья Сарап, дочь которых почти 34 года назад стала жертвой убийцы в Москве, возможно, так и не обретет окончательного покоя, сейчас ее особенно беспокоит распространяющееся утверждение, будто бы школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап из жажды приключений ночевали на вокзале в столице России.

Незадолго до Рождества, спустя несколько десятилетий после убийства, в Москве задержали 56-летнего Дмитрия Захарова. Человек, который на момент совершения рассматриваемого преступления, уже был судим, был пойман полицией благодаря данным ДНК.

Российские органы власти пока не позвонили семье Сарап, но родственники убитой девушки верят, что скоро это все-таки произойдет. По крайней мере, родители знают, что тамошние чиновники уже запросили их контакты у эстонских журналистов.

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