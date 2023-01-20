Несмотря на то, что семья Сарап, дочь которых почти 34 года назад стала жертвой убийцы в Москве, возможно, так и не обретет окончательного покоя, сейчас ее особенно беспокоит распространяющееся утверждение, будто бы школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап из жажды приключений ночевали на вокзале в столице России.
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Семья эстонской девушки, убитой в Москве более 30 лет назад, ждет важного звонка
Семья эстонской девушки, убитой в Москве более 30 лет назад, ждет важного звонка
Незадолго до Рождества, спустя несколько десятилетий после убийства, в Москве задержали 56-летнего Дмитрия Захарова. Человек, который на момент совершения рассматриваемого преступления, уже был судим, был пойман полицией благодаря данным ДНК.