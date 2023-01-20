На eesti.ee теперь собрана вся важная информация, связанная с рождением ребенка

«Будущим родителям уже при планировании ребенка важно знать, какие услуги предлагает государство и местные самоуправления, какие особенности следует учитывать. Появление ребенка сопряжено со многими возможностями и обязанностями, до сих пор молодым родителям было довольно сложно найти всю необходимую информацию, – сказала вице-канцлер по вопросам инноваций Министерства социальных дел Неле Лаби. – Множество нюансов могут повлиять на жизнь семьи. Так, условия получения пособия по рождению ребенка в разных самоуправлениях отличаются, время от времени меняется и система и размер государственных семейных пособий. Поэтому мы собрали информацию о госуслугах и пособиях в единый "Путеводитель для родителей". На eesti.ee можно найти информацию, необходимую родителям до достижения их ребенком трехлетнего возраста. Мы хотим, чтобы родители были в курсе всех возможностей поддержки, предлагаемых государством, чтобы каждый человек мог своевременно ими воспользоваться».