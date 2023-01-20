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Причиной ДТП на шоссе Тарту-Вильянди оказался неправильный прогноз погоды

Марко Суурмяги
Причиной ДТП на шоссе Тарту-Вильянди оказался неправильный прогноз погоды
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Столкновение грузовика и минивена на шоссе Тарту-Вильянди в среду.
Столкновение грузовика и минивена на шоссе Тарту-Вильянди в среду. Фото: Kenno Soo

Причиной столкновения грузовика и минивэна, произошедшего в среду, стал неверный прогноз погоды. В среду ночью и утром на дороге между Вильянди и Тарту температура была плюсовая и прогноз погоды не предсказал понижения температуры на этом участке в течение дня, что привело к образованию на дороге гололедицы и слишком запоздалой реакции дорожных служб.

Причиной столкновения грузовика и минивэна, произошедшего в среду, стал неверный прогноз погоды. В среду ночью и утром на дороге между Вильянди и Тарту температура была плюсовая и прогноз погоды не предсказал понижения температуры на этом участке в течение дня, что привело к образованию на дороге гололедицы и слишком запоздалой реакции дорожных служб.

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