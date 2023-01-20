Актер Джулиан Сэндс, отправившийся в поход на заснеженную и опасную гору Болди в Южной Калифорнии, бесследно исчез. 65-летний Сэндс был объявлен пропавшим без вести 13 января в 19.30, а напряженные поиски продолжаются уже почти неделю, сообщает The Independent.
Поиски провалились ⟩ Культовый актер, отправившийся в поход, бесследно пропал. Его ищут уже почти неделю
Британского актера, наиболее известного по оскароносному романтическому фильму «Комната с видом» и триллеру о пауках «Арахнофобия», отправились искать в горы в выходные, но условия на туристической тропе были крайне плохими, а поисковые команды столкнулись с угрозой схода лавин, поэтому поиски пришлось временно приостановить. Если позволит погода, для поиска Сэндса будут использоваться вертолеты и дроны.
Полиция Сан-Бернардино заявила: «Недавние бури принесли кучи снега и льда, что сделало условия неблагоприятными для пеших прогулок. Даже для тех, у кого большой опыт». Об исчезновении Сэндса сообщила его жена-писательница Евгения Цитковиц, трое детей Сэндса также принимают участие в поисках.
Джулиан Сэндс и раньше рассказывал о своей любви к пешему туризму и альпинизму. В одном из интервью много лет назад он сказал, что самым счастливым моментом в его жизни было приближение к горной вершине прекрасным холодным утром.
За последний месяц на горе Болди было проведено 14 спасательных операций. В двух случаях походники не выжили.