РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ⟩ Культовый актер, отправившийся в поход, бесследно пропал. Его ищут уже почти неделю

Британского актера, наиболее известного по оскароносному романтическому фильму «Комната с видом» и триллеру о пауках «Арахнофобия», отправились искать в горы в выходные, но условия на туристической тропе были крайне плохими, а поисковые команды столкнулись с угрозой схода лавин, поэтому поиски пришлось временно приостановить. Если позволит погода, для поиска Сэндса будут использоваться вертолеты и дроны.

Джулиан Сэндс в фильме «Комната с видом», получившем три премии «Оскар». Фото: CAP/MFS

Полиция Сан-Бернардино заявила: «Недавние бури принесли кучи снега и льда, что сделало условия неблагоприятными для пеших прогулок. Даже для тех, у кого большой опыт». Об исчезновении Сэндса сообщила его жена-писательница Евгения Цитковиц, трое детей Сэндса также принимают участие в поисках.

Джулиан Сэндс и раньше рассказывал о своей любви к пешему туризму и альпинизму. В одном из интервью много лет назад он сказал, что самым счастливым моментом в его жизни было приближение к горной вершине прекрасным холодным утром.