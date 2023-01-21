КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Что-то пошло не так в Эстонии: налоговика ставят защищать старину, а лесами заведует бывший топ-разведчик

Михкельсон, однако, сертифицирована как топ-менеджер, так как прошла программу преемственности для старших руководителей госслужбы Newton V. Нет причин не верить в то, что участники этой программы получают обширные и полезные знания, касающиеся управленчества, однако это все-таки не объясняет до конца той странности, что самым подходящим человеком на роль руководителя Департамента охраны памятников старины признается человек, чьим делом жизни пока что была в чистом виде юриспруденция.

Можно, конечно, предположить, что в Марилин Михкельсон конкурсная комиссия различила такие исключительные организаторские способности, что это позволило счесть не критичным дефицит у нее специальных знаний. Но обращает на себя внимание то, что это далеко не первый за последнее время случай, когда ответственность за управление крупным госучреждением возлагается на человека, который прежде не имел к профильной сфере никакого отношения. Такие формально независимые друг от друга случаи при их комплексном рассмотрении наводят на мысль о наличии у государства «системного подхода» при принятии подобных решений.

В мае 2022 года в должность главы Департамента здоровья по итогам конкурса вступила Биргит Лао. У нее тоже был накоплен к тому моменту немалый управленческий опыт, но он был связан со сферой отнюдь не медицины, а образования.

Генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао. Фото: Erik Prozes