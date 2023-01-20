Рекламные изображения новостроек рисуют живописную картину будущего с зелеными оазисами между домами. На самом деле в первый год дома окружает черная земля и едва укоренившиеся деревья. Показанная на картинках игровая площадка может оказаться качелями и песочницей. Трехмерные изображения передают не реальное положение дел, а эмоции. Менеджер по маркетингу Kaamos Group Марис Пукк пишет о нюансах, которые следует учитывать при оценке 3D-изображений в объявлениях о продаже недвижимости, чтобы впоследствии не разочароваться.
Не верь глазам своим ⟩ Рекламные 3D-изображения новых квартир и их реальный вид – две большие разницы
Озеленение
3D-визуализатор учитывает ландшафтный план застройщика, на котором отмечены крупные деревья и зеленые насаждения, но при этом есть простор для творческого подхода, особенно при изображении клумб или набирающих популярность общественных садов. Таким образом, высокое озеленение готовой застройки может выглядеть на фото менее пышным, чем оно будет через пять лет, или наоборот, деревья будут изображены выше и сильнее, чем молодые насаждения в первый год.
«Поэтому при покупке дома стоит обязательно ознакомиться с реальным озеленением вокруг и понаблюдать, как времена года влияют на окружающую среду в процессе строительства», – рекомендует Пукк.
Свет
Одним из самых сложных элементов для представления в трехмерных изображениях является свет. В последнее время наблюдается тенденция, когда яркое летнее солнце заменил более приглушенный вечерний свет. Утренние, дневные и вечерние изображения не принято делать с разных ракурсов, чтобы понять, как движение света влияет на застройку в течение дня.
Марис Пукк объяснила, что в большинстве случаев при представлении застройки для 3D-изображения выбирается самая светлая квартира, а солнце размещается под таким углом, который дает наилучшее освещение. Поэтому в действительности конкретная квартира и положение солнца могут не иметь прямой связи.
«Это также повод ознакомиться с расположением дома или домов с позиции сторон света и оценить, как перемещается свет по отношению к той или иной квартире. Следует учитывать, что квартиры на нижнем этаже часто темнее, чем на верхних этажах, поскольку деревья и соседние дома загораживают свет», – подчеркнула менеджер по маркетингу Kaamos.
Подсобные строения
По словам Марис Пукк, многие новые здания строятся в уже сформировавшейся среде, и желающие могут посетить район и посмотреть, как обстоит дело на месте. «Застройка, как правило, меняет предыдущую картину, но никогда нельзя дать полное представление о том, как будет выглядеть конкретная улица или район через несколько лет. Поэтому стоит запросить у застройщика информацию о дальнейших планах развития района и ознакомиться с его детальными планировками».
Почему это важно? В трехмерных изображениях порой не отражаются имеющиеся подсобные строения, не говоря уже о будущих. Причина проста. Создание 3D-модели здания стоит денег, при этом застройщик иногда не представляет, какими точно будут планируемые здания. Поэтому чаще всего их просто не изображают, либо на картинках отмечаются безликие «серые прямоугольники».
Виды
Основная цель 3D-визуализации – передать общее впечатление и подчеркнуть наиболее важные детали здания: фактуру, материал и цвет. «Как правило, то, что происходит на заднем плане или вокруг домов, на изображениях второстепенно. Например, машины и люди выбираются для фотографий произвольно – так, чтобы они подходили к определенному месту или сочетались с окружающей средой», – отметила Пукк.
Тот же принцип касается и внутренних видов. Важно то, что происходит внутри помещения. Виды из окон изображены с минимальной детализацией, в основном видно только небо и зелень. По этой же причине предпочитают визуализировать квартиры на верхних этажах. Каким будет вид из конкретной квартиры, станет ясно лишь тогда, когда дом и стены будут уже возведены. При этом всегда нужно учитывать, что высокое озеленение и застройка района с течением времени могут меняться.
Планировка помещений
Важно понимать, что 3D-изображение дает представление о помещении с одного определенного ракурса, поэтому может создаться обманчивое впечатление о размерах и целостности комнаты. Это особенно заметно в небольших помещениях – таких как ванные комнаты и спальни.
«Поэтому вас не должно вводить в заблуждение пространственное впечатление, поскольку цель визуализации – прежде всего отобразить сочетание плитки, полов и используемых материалов. Чаще всего для изображений выбирают одну-две квартиры, из которых, в свою очередь, снимаются типовые виды с наиболее подходящих ракурсов. Зачастую это квартиры с самой открытой планировкой, при визуализации которых можно донести больше всего информации. Однако на самом деле в продаже может быть только две или три таких квартиры», – подчеркнула Пукк.
Интерьерное решение
Очень часто изображенные в рекламе проекта квартиры выглядят как фотографии из глянцевого дизайнерского журнала, по той простой причине, что вся обстановка была собрана архитекторами интерьеров. «Важными нюансами, которые часто не показываются на 3D-видах, являются различные электрические розетки, вентиляционное оборудование и карнизы. Эта информация должна быть получена от продавца и из оригинальных планов и чертежей, поэтому не стоит полагаться на 3D-изображения», – рекомендует менеджер по маркетингу Kaamos.
Материалы и оттенки
Трехмерная визуализация – это всего лишь картинки, при этом свет и тени могут создавать текстуру, которая не соответствует действительности. Точно так же играют цвета в зависимости от освещения. Поверхности могут казаться более желтыми на солнце или более синими в темноте. Поэтому с материалами внутренней отделки лучше знакомиться отдельно – либо в квартире-образце новостройки, либо в зале образцов застройщика, ведь лучше все увидеть своими глазами.
А теперь о самом главном. Не забывайте, что все 3D-изображения иллюстративны. «Всегда стоит спрашивать у застройщика планы и чертежи конкретной недвижимости и задавать множество вопросов, например: Останется ли эта роща? Что будет построено рядом? Останется ли это здание?», – советует Пукк.
Застройщик ссылается на иллюстративный характер 3D-видов по той причине, что вид был выполнен в конкретный момент на основе конкретных исходных материалов и не передает в полной мере окончательной реальности. К тому же в процессе строительства могут произойти изменения, которые впоследствии будет сложно отразить на картинке.