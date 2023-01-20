Не верь глазам своим ⟩ Рекламные 3D-изображения новых квартир и их реальный вид – две большие разницы

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Подсобные строения

По словам Марис Пукк, многие новые здания строятся в уже сформировавшейся среде, и желающие могут посетить район и посмотреть, как обстоит дело на месте. «Застройка, как правило, меняет предыдущую картину, но никогда нельзя дать полное представление о том, как будет выглядеть конкретная улица или район через несколько лет. Поэтому стоит запросить у застройщика информацию о дальнейших планах развития района и ознакомиться с его детальными планировками».

Почему это важно? В трехмерных изображениях порой не отражаются имеющиеся подсобные строения, не говоря уже о будущих. Причина проста. Создание 3D-модели здания стоит денег, при этом застройщик иногда не представляет, какими точно будут планируемые здания. Поэтому чаще всего их просто не изображают, либо на картинках отмечаются безликие «серые прямоугольники».

Виды

Основная цель 3D-визуализации – передать общее впечатление и подчеркнуть наиболее важные детали здания: фактуру, материал и цвет. «Как правило, то, что происходит на заднем плане или вокруг домов, на изображениях второстепенно. Например, машины и люди выбираются для фотографий произвольно – так, чтобы они подходили к определенному месту или сочетались с окружающей средой», – отметила Пукк.