Тянак: хорошо, что проблемы выяснились в первый же день

В первом заезде протяженностью 15,12 км Тянак показал шестое время, проиграв Себастьену Ожье 8,6 секунды. Прибыв на финиш, Тянак сообщил, что не пользовался всеми передачами.

«В момент гонки у нас были проблемы с электроникой, из-за чего было невозможно использовать пятую передачу. И каждое переключение скоростей происходило так же дерьмово. Мы просто пытались доехать до конца», - сказал Тянак.

На втором испытании дня - трассе протяженностью 24,9 км проблемы никуда не исчезли. Но несмотря на это, Тянак сумел показать третье время. Отставание сильнейшему, то есть Себастьену Ожье, составило 6,8 секунды.

«Проблемы те же. Мы отправляемся на техобслуживание, попробуем исправить ситуацию», - коротко прокомментировал гонщик после финиша.

В вечернем интервью Тянак был более разговорчив.

«У нас не было много хлопот, только одна проблема – система электроники. Это мы поняли, когда выехали из Монако. На заездах это влияло только на переключение скоростей. Это немного расстраивало, но, к счастью, не слишком отбросило нас назад, мы сумели чисто пройти трассу. Если отбросить это происшествие, все наши заезды прошли чисто. Вторая гонка была значительно сложнее, поскольку там было множество сложных участков. Болельщики также жгли костры на трассе и местами из-за дыма видимость была затруднена. Но мы остались в живых и сейчас отправляемся на техобслуживание. Хорошо, что проблемы всплыли сегодня, когда у нас короткий день. Завтра уже длинный день и хотелось бы избежать всех неприятностей», - прокомментировал Отть Тянак.

Также у гонщика поинтересовались, если отбросить проблемы с коробкой передач, доволен ли он в целом поведением машины?

«Да, машина удобная. Понятно, я не могу говорить, что могу в полную силу продемонстрировать свое мастерство в этой машине, это чувство еще отсутствует. Но также я не могу сказать, что если бы не было проблем, я бы, конечно, выиграл все заезды. Впереди нас ожидает много работы», - подытожил гонщик.