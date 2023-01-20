Воры все чаще наведываются в школы: жертвами уже стали и учителя, и дети

Известно, что в последний раз вор проник в Вильяндиский спортхолл и забрал три мобильных телефона из карманов детей, которые в это время занимались спортом. Вор пробрался в здание в середине дня, сначала прошел по кафе, а затем мимо администратора в старую часть спортхолла. В этом не было ничего подозрительного, поскольку многие родители встречают своих детей с тренировок и ждут их в фойе. Однако вор воспользовался тем, что в старой части здания его никто не заметил, и забрал оставленные в гардеробе телефоны.